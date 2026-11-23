MÜNCHEN/BERLIN (dpa-AFX) - Während das Ringen um den Spritpreisdeckel auf die Zielgerade geht, sinken die Preise an den Tankstellen immer weiter. Im Tagesdurchschnitt des Sonntags kostete ein Liter Superbenzin der Sorte E10 noch 1,90 Euro, wie der ADAC mitteilt. Am Freitag und Samstag war es sogar eine Winzigkeit weniger. Das sind die niedrigsten Werte seit dem Ende des ersten Tankrabatts im Sommer. Diesel lag am Sonntag bei 2,12 Euro pro Liter.

Auf Wochensicht hat E10 damit um knapp 6 Cent nachgegeben, Diesel um mehr als 8 Cent. Die Spritpreise sind aber bereits seit Wochen tendenziell im Rückwärtsgang. Bei Superbenzin der Sorte E10 geht es seit Mitte Oktober nach unten - um rund 25 Cent seither. Bei Diesel setzte der Abwärtstrend Ende Oktober ein. Seither hat der Kraftstoff rund 17 Cent nachgegeben.

Je nach Region, einzelner Tankstelle und Uhrzeit können die Preise stark abweichen. In einigen Großstädten gab es am späten Montagvormittag - dann ist Sprit üblicherweise am billigsten - einzelne Tankstellen, die Super E10 für nur etwas mehr als 1,70 Euro anboten, bei Diesel Tankstellen, die den Kraftstoff für weniger als 2 Euro anboten. Zur Mittagszeit sprangen die Preise aber wie üblich stark nach oben. Aktuelle Daten des Spritpreisportals Tankerkönig vom Montag deuten tendenziell auf weiter sinkenden Preise.

In Berlin befindet sich das Gesetz für den Spritpreisdeckel unterdessen innerhalb der Bundesregierung in der Abstimmung. Es soll zum Jahreswechsel greifen und regionale Unterschiede berücksichtigen. Die als besonders teuer geltenden Autobahntankstellen sollen aber ausgenommen werden./ruc/DP/nas