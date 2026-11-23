Oasis ermöglicht mithilfe der siliziumphotonischen Optical-Circuit-Switching-Technologie von iPronics Verbindungen zwischen Lissabon und dem KI-Rechenzentrumsstandort von Start Campus in Sines

VALENCIA, Spanien, Nov. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Oasis Networks und iPronics gaben den Einsatz programmierbarer optischer Verbindungen im portugiesischen Dark-Fiber-Netz von Oasis bekannt. Der Einsatz erfolgt in einer der aufstrebenden KI-Infrastrukturregionen Europas und verbindet den hardwareseitig geschützten Netzring in Lissabon mit dem Start Campus in Sines, einem KI-Rechenzentrumscampus mit einer Kapazität von 1,2?GW.

Mithilfe der Optical Networking Engine (ONE) von iPronics, einer Optical-Circuit-Switching-Plattform (OCS) mit hoher Portdichte auf Basis von Siliziumphotonik, kann Oasis Bandbreite von einer statisch bereitgestellten Leistung in eine flexible, bei Bedarf kurzfristig erweiterbare Ressource verwandeln, die sich dynamisch an die Kundenanforderungen anpasst.



Verbindungen über unbeschaltete Glasfasern waren bislang wenig flexibel. Sie mussten manuell eingerichtet werden, was zu langen Wartezeiten führte, die mit der steigenden Kundennachfrage nicht vereinbar waren. iPronics und Oasis setzen dafür auf softwaregesteuerte Konnektivität, mit der Netzwerkbandbreite auf Abruf bereitgestellt und flexibel an die wechselnden Anforderungen der Kunden angepasst werden kann. Damit entsteht die Grundlage für Bandbreite auf Abruf, indem sich Verbindungen mit hoher Bandbreite dynamisch bereitstellen und neu zuweisen lassen, anstatt dauerhaft fest zugeordnet zu bleiben. Diese Flexibilität kann eine Vielzahl von Anwendungen unterstützen, von der Vernetzung von Rechenzentren und Cloud-Diensten über die Notfallwiederherstellung bis hin zu neuen Scale-across-Workloads im KI-Bereich.

"Durch die Zusammenarbeit mit iPronics kann Oasis Dark-Fiber-Infrastruktur und Rechenzentren in eine flexible, softwaredefinierte Dienstplattform verwandeln", so André Folgado, Mitgründer von Oasis Networks. "Die Möglichkeit, Verbindungen dynamisch zuzuweisen, eröffnet uns neue Wege, unsere Kunden zu bedienen und zugleich die Effizienz unserer bestehenden Netzinfrastruktur zu maximieren."



Dieser Meilenstein markiert den ersten Einsatz an einem Internetknoten (IXP) und ebnet den Weg für einen weiteren Einsatz bei einem Internetanbieter (ISP) im zweiten Quartal 2027. Der Einsatz baut auf einem erfolgreichen Machbarkeitsnachweis (Proof of Concept, PoC) im portugiesischen Netz von Oasis im laufenden Betrieb auf. Bei Tests im laufenden Betrieb zeigte die Technologie, dass sie den Datenverkehr unmittelbar umleiten und die Verbindungswege anpassen kann, ohne die Signalqualität oder die Leistungsfähigkeit zu beeinträchtigen.



Im Mittelpunkt des Einsatzes steht iPronics ONE, ein kompaktes System mit einer Höheneinheit (1?HE), das eine blockierungsfreie optische Schaltmatrix mit rauscharmen optischen Verstärkern sowie Überwachungs- und softwaredefinierten Steuerungsfunktionen vereint. ONE integriert Telemetrie und Überwachung in die optische Schaltschicht und schafft damit die Grundlage für die Transparenz und Steuerungsmöglichkeiten, die eine neue Generation flexibler Scale-across-Netze erfordert.



Durch den Einsatz von iPronics ONE am Rand seines Netzes kann Oasis Kundenanschlüsse bei Bedarf direkt mit verfügbaren Bandbreitenressourcen hoher Kapazität verbinden. Damit entsteht ein modernes Betriebsmodell, bei dem Oasis optische Netzwerkdienste per Software unmittelbar aktivieren, anpassen oder skalieren kann, wodurch Verzögerungen und aufwendige manuelle Umsteckarbeiten am Patchpanel entfallen.



"Dieser Einsatz zeigt, warum Siliziumphotonik nicht nur aus technologischer Sicht wichtig ist", so Ana Gonzalez, VP Business Development bei iPronics. "Mit ONE kann Oasis Scale-across-Verbindungen auch im laufenden Netzbetrieb dynamisch programmieren."



In Telekommunikationsnetzen sind inzwischen nahezu alle Ebenen automatisiert - mit Ausnahme der physischen Zuweisung optischer Verbindungen. Dieser Einsatz schließt die letzte verbliebene Lücke und zeigt, wie Netzbetreiber auch bei hoher Anschlussdichte optische Verbindungen nun vollständig softwaregesteuert zuweisen und skalieren können.



Über iPronics

iPronics ist ein Pionier im Bereich optischer Verbindungslösungen für KI-Rechenzentren. Das Unternehmen bietet eine rackfähige Optical-Circuit-Switching-Plattform (OCS-Plattform), die auf Siliziumphotonik basiert. Das Flaggschiffprodukt iPronics ONE ermöglicht programmierbare optische Konnektivität innerhalb und zwischen Racks für dynamische KI-Infrastrukturen. Mit integrierter Steuerung, Telemetrie und APIs ermöglicht iPronics ONE die Echtzeit-Neukonfiguration der Verbindungen, um die GPU-Auslastung zu verbessern, den Energieverbrauch zu senken und die Infrastruktur ohne kostspielige grundlegende Änderungen zu skalieren.

iPronics wurde 2019 als Spin-off der Universitat Politècnica de València gegründet und wird von strategischen und finanziellen Investoren unterstützt, darunter NVIDIA, Maverick Silicon, Light Street Capital, Triatomic Capital, Bosch Ventures, Catalight Capital, der European Innovation Council Fund, The Tate Family Trust, Fine Structure Ventures, Build Collective, Criteria Venture Tech, Amadeus Capital Partners und weitere Investoren. Weitere Informationen finden Sie unter www.ipronics.com.

Über Oasis Networks

Oasis Networks ist ein Telekommunikationsanbieter der nächsten Generation, der das autonome optische und IP-Netzwerk für das Zeitalter der KI aufbaut. Oasis betreibt eine softwaredefinierte photonische Netzstruktur, die für Workloads mit hohem Bandbreitenbedarf weltweit ausgelegt ist und optischen Layer-1-Transport auf Abruf, IP-Transit in Carrier-Qualität sowie hochpräzise Zeitsynchronisierung auf messtechnischem Niveau bereitstellt. Mit nativer Post-Quanten-Kryptografie und automatisierter, API-gesteuerter Bereitstellung verbindet Oasis führende, netzbetreiberneutrale Rechenzentren, KI-Rechenzentrumscampus im Gigawattmaßstab und Anlandepunkte internationaler Seekabel - mit der physischen Reichweite eines Telekommunikations-Backbones und der Elastizität einer Cloud-Infrastruktur. Weitere Informationen finden Sie unter www.oasis-networks.pt.

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ipronics@voxuspr.com

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