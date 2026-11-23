Die SAP-Aktie hat innerhalb weniger Wochen kräftig an Wert verloren und notiert inzwischen nur noch bei rund 184 €. Trotz guter Geschäftszahlen bleiben die Verkäufer am Drücker. Allerdings nähert sich der Kurs einer wichtigen Unterstützungszone. Könnte sich dort eine Kaufchance ergeben? SAP-Aktie nach heftigem Kursrutsch unter Druck Für SAP-Aktionäre waren die vergangenen Handelstage alles andere als erfreulich. Nachdem die Aktie Anfang November ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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