Die SAP-Aktie hat innerhalb weniger Wochen kräftig an Wert verloren und notiert inzwischen nur noch bei rund 184 €. Trotz guter Geschäftszahlen bleiben die Verkäufer am Drücker. Allerdings nähert sich der Kurs einer wichtigen Unterstützungszone. Könnte sich dort eine Kaufchance ergeben? SAP-Aktie nach heftigem Kursrutsch unter Druck Für SAP-Aktionäre waren die vergangenen Handelstage alles andere als erfreulich. Nachdem die Aktie Anfang November ...

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