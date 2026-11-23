Berlin (ots) -Keine Winterruhe vor Blutsaugern: Zecken sind trotz des spätherbstlichen Wetters weiter in Garten, Park und Wiesen unterwegs. Wer einen Hund oder eine Freigänger-Katze hat, muss damit rechnen, auch jetzt noch Zecken im Fell seines Lieblings zu finden."Ab fünf Grad sind die Tiere aktiv, bei immer milderen Wintern kann das nahezu ganzjährig sein", sagt Theresa Seidel, NABU-Expertin für Citizen Science. "Darum bitten wir zusammen mit NABU|naturgucker und der Tierärztlichen Hochschule Hannover, auch im Winter um Beobachtungen der Achtbeiner. Wir möchten untersuchen, wie sich im Zuge des Klimawandels die geografische Verbreitung von verschiedenen Zeckenarten in Deutschland weiterentwickelt." Dazu ist es wichtig, gefundene Tiere mit Foto zu melden, um die Art genau bestimmen zu können.22 Zeckenarten kommen in Deutschland vor. Durch ihren Stich können sie Krankheiten wie Lyme-Borreliose und Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) übertragen. Seit einigen Jahren bekommt die bei uns am häufigsten vorkommende Zeckenart, der Gemeine Holzbock (Ixodes ricinus), zunehmend Gesellschaft aus dem Mittelmeerraum und Südosteuropa. Damit kommen auch neue Krankheitserreger zu uns. Insbesondere die zugewanderte Wiesenzecke (Dermacentor reticulatus) hat es in sich. Seidel: "Sie kann vor allem für Hunde gefährlich sein. Sie wird auch Auwaldzecke genannt und überträgt Babesiose, die als Hundemalaria bekannt ist, und ohne Behandlung tödlich verlaufen kann."Noch bis Mitte März läuft die Zecken-Meldeaktion. Seit dem Start im Frühjahr sind bereits 5.750 Meldungen eingegangen. Bei der Hälfte handelte es sich um den Gemeinen Holzbock, der häufigste Zeckenart in Deutschland. 1.150 Meldungen entfielen auf die Wiesenzecke. Sie stammten vor allen aus dem Südwesten, insbesondere der Rheinebene in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, sowie aus Brandenburg, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und dem Osten Niedersachsens. Deutlich seltener wurden Beobachtungen anderer Zeckenarten, wie Braune Hundezecke, Igelzecke oder Taubenzecke im Meldeportal dokumentiert. Die Wiesenzecke wurde am häufigsten auf Hunden beobachtet, Katzen werden häufiger vom Gemeinen Holzbock gestochen.Im Sommer wurden auch neun Meldungen von Hyalomma-Zecken mit Fotobeleg hochgeladen. Die besonders große Zecke mit den auffällig gestreiften Beinen kommt ursprünglich in warmen Regionen Asiens, Afrikas und Südeuropas vor. Seit 2007 wird sie vereinzelt auch in Deutschland gefunden.Mehr Infos und Zecken melden: https://nabu-naturgucker-beobachtungen.de/zecken (https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnabu-naturgucker-beobachtungen.de%2Fzecken&data=05%7C02%7CSilvia.Teich%40NABU.de%7C5bce6bd0149e4cbfc8dd08df493ffc53%7Cad40dd9b5f8f4af8aee4bb88fde993a8%7C0%7C0%7C639310211395703214%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=6uHI0v6Dm0%2B1AGB%2FdSvg9Y%2Bl7AU2Y1FTtzvkXVsfTkM%3D&reserved=0)Kostenlose Pressebilder: www.NABU.de/pressebilder_zecken (https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.nabu.de%2Fpressebilder_zecken&data=05%7C02%7CSilvia.Teich%40NABU.de%7C5bce6bd0149e4cbfc8dd08df493ffc53%7Cad40dd9b5f8f4af8aee4bb88fde993a8%7C0%7C0%7C639310211395732793%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=oMHAvkjD7Ps9ZNjQe1QAKL7uUzLkVqfICBwz4%2Fr7Nzw%3D&reserved=0)Mit mehr als 980.000 Mitgliedern und Fördernden ist der 1899 gegründete NABU der älteste und mitgliederstärkste Umweltverband Deutschlands. Der NABU engagiert sich für den Erhalt der Lebensraum- und Artenvielfalt, den Klimaschutz sowie die Nachhaltigkeit der Land-, Wald- und Wasserwirtschaft. Der NABU begeistert für die Natur und fördert naturkundliche Kenntnisse für ein aktives Naturerleben. Mehr Infos: www.NABU.de/wir-ueber-uns (https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.nabu.de%2Fwir-ueber-uns&data=05%7C02%7CSilvia.Teich%40NABU.de%7C5bce6bd0149e4cbfc8dd08df493ffc53%7Cad40dd9b5f8f4af8aee4bb88fde993a8%7C0%7C0%7C639310211395751643%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=MBiwDbPaazoxnwIyptZ4UsK79czSiKJdToapVLLXHf8%3D&reserved=0)Pressekontakt:Theresa Seidel, NABU-Expertin für Citizen Science, Tel. +49 (0)30.284984-1222, E-Mail: Theresa.Seidel@NABU.de---------------------------------------------------------------------NABU-PressestelleJulian Bethke | Jérôme Lombard | Helge May | Jessica Rusch | SilviaTeichTel. +49 (0)30.28 49 84 -1538 | -1537 | -1530 | -1386 | -1588Fax: +49 (0)30.28 49 84-2000 | E-Mail: Presse@NABU.deOriginal-Content von: NABU, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6347/6396204