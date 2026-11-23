Magdeburg/Leipzig (ots) -Deutschland wird älter - das bringt die gesetzliche Rente an ihre Grenzen. Ab 2027 sollen Anlagen am Kapitalmarkt mögliche Lücken schließen. Doch wie sicher ist das überhaupt? Darüber diskutiert die Runde bei "Fakt ist!" aus Magdeburg am Mittwoch, 25. November 2026, ab 20.45 Uhr im MDR-Fernsehen und im Livestream auf mdr.de. Im Anschluss steht die Sendung in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/fakt-ist/Y3JpZDovL21kci5kZS9zZW5kZXJlaWhlbi8xZTFlMDU5Mi03NTViLTRjNzMtODA5Mi1mZWQzYTk4MTViN2E) ein Jahr zum Abruf bereit.Schon seit vielen Jahren ist klar: Die gesetzliche Altersvorsorge allein wird für viele Menschen nicht ausreichen, um ihren Lebensstandard im Ruhestand zu sichern. Die Riester-Rente war ein Versuch, diese Lücke zu schließen - doch sie blieb weit hinter den Erwartungen zurück.Ab Januar soll das sogenannte Altersvorsorge-Depot die Riester-Rente ablösen: Die Bundesregierung will damit das Sparen fürs Alter attraktiver machen. Wer Geld anlegt, soll dabei staatlich gefördert werden. Doch ist das Angebot, in ETF und Investment-Fonds zu investieren und dafür einen Zuschuss zu erhalten, ein sicherer Geld-Hafen? Und für wen lohnt sich die neue Vorsorge überhaupt?Befürworter sehen in dem Modell eine große Chance: Langfristige Anlagen am Kapitalmarkt könnten höhere Renditen bringen als klassische Vorsorgeprodukte. Kritiker warnen dagegen vor Risiken und verweisen auf Kursschwankungen sowie die Verantwortung, die damit auf den Einzelnen übertragen wird. Gerade in Ostdeutschland sind die Vorbehalte gegenüber Aktien und Co. oft besonders groß. Und viele fragen sich, ob private Altersvorsorge überhaupt sozial gerecht sein kann. Schließlich haben nicht alle genügend Geld übrig, um regelmäßig für das Alter zu sparen.Hinzu kommen praktische Aspekte: Was passiert mit bestehenden Riester-Verträgen? Was geschieht mit dem angesparten Geld bei schwerer Krankheit? Und lohnt sich der Einstieg auch noch kurz vor dem Rentenalter? Gleichzeitig stellt sich die Frage, wie junge Menschen frühzeitig vorsorgen können. Welche Möglichkeiten gibt es für Kinder und Enkel? Und welche Rolle spielt dabei die sogenannte Frühstartrente?Was muss man über die neue private Altersvorsorge wissen? Für wen ist das Modell geeignet und für wen nicht? Und ist das Altersvorsorge-Depot tatsächlich die Lösung für die Rentenlücke oder birgt es neue Risiken?Über diese und andere Fragen diskutiert Moderator Stefan Bernschein mit folgenden Gästen:- Susanne Schaper, Fraktionsvorsitzende Die Linke im Sächsischen Landtag,- Hermann-Josef Tenhagen, Buchautor und Chefredakteur des Portals "Finanz-Tip" sowie- Marieke Reimann, Journalistin und Autorin.Bürgerreporterin Friederike Schicht spricht zudem mit Bürgerinnen und Bürgern, unter anderem aus der MDRfragt-Gemeinschaft, die sich mit ihren Fragen, Erfahrungen und Erwartungen an der Debatte beteiligen können. Außerdem hat sie einen Vertreter des Ostdeutschen Bankenverbandes zu Gast.www.mdr.de/fakt-istPressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk,E-Mail: kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6396240