München (ots) -Im Wettbewerb um Bankkunden zählt zunehmend, wie Finanzdienstleister ihr Angebot über klassische Kontofunktionen hinaus gestalten. Die führende europäische Digitalbank N26 hat ihr neues Premium-Konto N26 Aura vorgestellt; die Convego Ceramic von Giesecke+Devrient (G+D) ist dabei ein zentraler Bestandteil. Die hochwertige Keramik-Bezahlkarte trägt dazu bei, das umfassende Angebot von N26 Aura beim Bezahlen zu einem haptischen Erlebnis zu machen.Wie stark sich der Bankenmarkt verändert, zeigt eine Studie von PwC aus dem Jahr 2025: 63 Prozent der Deutschen können sich vorstellen, ein Konto bei einem Technologieunternehmen wie Google, Apple oder PayPal zu eröffnen. Neben einem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis zählen Prämienprogramme und benutzerfreundliche Apps zu den wichtigsten Kriterien bei einem möglichen Anbieterwechsel. Damit wächst der Druck auf Banken und FinTechs, ihre Angebote konsequent an den Erwartungen ihrer Kunden auszurichten.Die Karte als Teil des GesamterlebnissesN26 Aura verbindet ein digitales Banking-Ökosystem mit ausgewählten Prämien und praktischen Angeboten in einem einzigen Bankkonto. Die Keramikkarte von G+D ist fester Bestandteil dieses Angebots. Ihre hochwertige Gestaltung und das Material geben dem Konto eine haptische Komponente und ein visuelles Erkennungsmerkmal.Die Keramikoberfläche in glänzendem Schwarz verleiht der Karte diese besondere Haptik; zugleich schützt sie gegen Kratzer. Convego Ceramic verbindet ein hochwertiges Aussehen mit den Anforderungen an eine Zahlungskarte im täglichen Einsatz. So ist sichergestellt, dass die Karte auch bei häufigem Gebrauch wie neu aussieht.Differenzierung für Banken, die auf der Hand liegtDie Bezahlkarte ist physischer Ausdruck der Beziehung zwischen Kunden und Bank. Die Kombination eines außergewöhnlichen Materials und Designs mit umfassenden Zusatzangeboten und Partnerprogrammen schafft ein neues Konzept von der Karte als Lifestyle-Objekt.G+D unterstützt Kartenherausgeber dabei, Bezahlkarten auf ihre jeweiligen Angebote und Zielgruppen abzustimmen. Die Zusammenarbeit mit N26 zeigt, wie sich eine hochwertige Bezahlkarte in ein Premium-Bankkonto integrieren lässt, mit dem Kunden ihren individuellen Lebensstil bei der Wahl ihrer Bezahlmethode zum Ausdruck bringen können."Eine Bezahlkarte ist für Banken weit mehr als ein Zahlungsmittel. Sie ist ein Teil des Angebots, das Kunden unmittelbar erleben und täglich in der Hand halten - und damit auch eine Möglichkeit für Banken, sich im Wettbewerb zu differenzieren", sagt Philippe Serres, Chief Sales Officer für Payment Technology bei G+D. "Wir freuen uns, mit N26 dieses individuelle und hochwertige Bezahlerlebnis gemeinsam umzusetzen. Wir bringen unsere Expertise in der Entwicklung und Herstellung von Zahlungskarten in ihr neues Kontomodell ein, das ihr digitales Banking-Ökosystem mit ausgewählten Prämien und praktischen Angeboten verbindet. So können Banken ihre Angebote gezielt herausheben und sich auch physisch in der Geldbörse positionieren.""Mit N26 Aura bieten wir unser bislang exklusivstes Bankerlebnis, das neu definiert, wie sich Premium-Banking anfühlen sollte", sagt Severino Nowikovsky, Head of Business bei N26. "Die Convego Ceramic-Karte von G+D unterstützt diese Vision und schafft eine Brücke zwischen unserem intuitiven digitalen Ökosystem und einem hochwertigen physischen Zahlungserlebnis."Pressekontakt:Giesecke+DevrientChristoph LangLeitung Corporate Brand Communications and Government RelationsTel.: +49 89 4119-2164E-Mail: christoph.lang@gi-de.comPR-COMJessica ZolaAccount ManagementTel.: +49 89 59997-815E-Mail: jessica.zola@pr-com.deOriginal-Content von: Giesecke+Devrient, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32394/6396249