Die Weltklimakonferenz in Antalya ist gescheitert. Dass es wenigen Staaten wie Saudi-Arabien oder Russland gelingt, die Klimaschutzbemühungen eines Großteils der Staatengemeinschaft zu blockieren, offenbart, neben der schwachen Vorbereitung der Gastgeber, die Schwächen des dort verfolgten Konsensprinzips. Der Rückzug der USA aus der internationalen Klimapolitik hat zudem ein Machtvakuum geschaffen, das die Ölstaaten zu nutzen wissen. Was von Antalya ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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