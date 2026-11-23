Frankfurt am Main (ots) -Brennstoffe im Überblick: Scheitholz, Holzbriketts und PelletsScheitholz, Holzbriketts und Pellets bieten unterschiedliche Möglichkeiten, mit Holz zu heizen. Scheitholz ist der klassische Brennstoff, Holzbriketts sind genormt und sofort einsetzbar. Pellets werden in speziell konstruierten Pelletöfen genutzt und dort automatisch aus einem Vorratsbehälter in den Brennraum gefördert. Der HKI Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik e.V. gibt einen Überblick über Herkunft, Eigenschaften und Verwendung der drei Holzbrennstoffe.Scheitholz: aus Waldpflege und DurchforstungScheitholz stammt unter anderem aus der Durchforstung und Waldpflege. Hinzu kommt Schadholz, das beispielsweise nach Sturm, Trockenheit oder Schädlingsbefall anfällt. 2025 wurden in Deutschland 12,7 Millionen Kubikmeter Schadholz eingeschlagen. Im selben Jahr entfielen 10,7 Millionen Kubikmeter des Holzeinschlages auf Energieholz, beispielsweise für die Nutzung als Scheitholz oder Hackschnitzel.Regional und GUTBeim Kauf und bei der Aufbereitung von Scheitholz hilft die einfache Formel GUT: gespalten, unbehandelt und trocken. Gespaltenes Holz trocknet besser und bietet den Flammen eine größere Angriffsfläche. Unbehandelt bedeutet: In die Feuerstätte gehört ausschließlich naturbelassenes Holz.Entscheidend ist zudem die Feuchtigkeit. Gesetzlich vorgeschrieben ist eine Holzfeuchte von unter 25 Prozent. Der HKI empfiehlt für Scheitholz eine Holzfeuchte von unter 20 Prozent. Denn trockenes Holz erreicht schneller die für eine emissionsarme Verbrennung erforderlichen Temperaturen und trägt dazu bei, die Emissionen zu reduzieren. Wer frisches Holz selbst aufbereitet, sollte es gespalten an einem luftigen und vor Regen geschützten Ort ausreichend lange trocknen lassen.Auch die Herkunft spielt eine Rolle. Um die Transportwege kurz zu halten, empfiehlt der HKI Brennholz aus der Region. Holz ist ein heimischer Brennstoff, der regional bereitgestellt werden kann. Um die Transportwege bewusst kurz zu halten, sollten Verbraucher beim Händler nachfragen, woher das angebotene Holz stammt.Holzbriketts und Pellets: kompakte BrennstoffeHolzbriketts und Pellets werden überwiegend aus Sägespänen und anderen Reststoffen der Holzverarbeitung hergestellt und unter hohem Druck gepresst. Deutschland produziert seit Jahren mehr Pellets als im Inland verbraucht werden und ist daher Nettoexporteur.Holzbriketts sind sofort einsatzbereit und benötigen durch ihre kompakte Form vergleichsweise wenig Lagerraum. Sie müssen trocken gelagert werden, da sie bei Feuchtigkeit aufquellen und zerfallen können. Pellets werden automatisch aus einem Vorratsbehälter in den Brennraum gefördert. Sie dürfen nur in Feuerstätten eingesetzt werden, die laut Hersteller für Pellets geeignet sind. Das gilt entsprechend für Holzbriketts.Was nicht in die Feuerstätte gehörtNicht alles, was aus Holz besteht, darf verbrannt werden. Lackiertes, beschichtetes oder mit Holzschutzmitteln behandeltes Holz gehört ebenso wenig in die Feuerstätte wie Spanplatten, Verpackungen, Kunststoffe oder andere Abfälle. Verwendet werden dürfen nur Brennstoffe, die nach der 1. BImSchV zulässig sind und für die die jeweilige Feuerstätte laut Hersteller geeignet sind. Weitere Informationen zum richtigen Heizen mit Holz bietet der HKI unter www.ratgeber-ofen.de und der örtliche Brennholzhändler oder Schornsteinfeger.Kontakt:HKI Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik e.V.Thomas SchnabelReferent Politik und WirtschaftAmelia-Mary-Earhart-Straße 12D-60549 Frankfurt am MainTel.: +49 173 37 81 872E-Mail: schnabel@hki-online.deOriginal-Content von: HKI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60093/6396262