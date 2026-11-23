Millionen Angebote, ständig wechselnde Preise und vermeintlich einmalige Rabattaktionen: Wer am Black Friday wirklich sparen möchte, braucht einen guten Überblick, der ohne spezialisierte Online-Tools kaum zu bekommen ist. Fünf spannende Lösungen haben wir hierfür ausgewählt. Die Black-Friday-Woche zählt zu den umsatzstärksten Tagen im Onlinehandel und viele Verbraucher:innen sparen sich bewusst Kaufentscheidungen auf, weil sie an den Tagen besonders ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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