Hannover (ots) -2019 rief lavera den Tag der Naturkosmetik aus. Heute beteiligen sich Marken und Handel daran, und im November 2026 starten die Natural Cosmetics Week und das Jubiläumsjahr zum 40-jährigen Bestehen von lavera. Was hinter dem Aktionstag steckt.Der 23. November hat für lavera eine besondere Bedeutung. An diesem Tag gründete Thomas Haase 1987 lavera Naturkosmetik und die Laverana GmbH & Co. KG, das Unternehmen hinter der Marke. Gut 30 Jahre später machte das Unternehmen daraus einen Aktionstag für Naturkosmetik.Ein Datum mit GeschichteIm Jahr 2019 rief lavera den Tag der Naturkosmetik ins Leben. Einen Monat vorher wurde lavera zur Marke des Jahrhunderts als Synonym für "Die Naturkosmetik" ausgezeichnet. Das Datum war bewusst gewählt: So fällt der Aktionstag auf den eigenen Gründungstag. Das Ziel war von Anfang an klar. Naturkosmetik sichtbar machen, Vorurteile ausräumen und Orientierung geben.Der Aktionstag lädt dazu ein, den eigenen Badezimmerschrank genauer anzuschauen. Was steckt in Handcreme, Zahnpasta, Duschgel oder Gesichtscreme? Und woran erkennt man Naturkosmetik, die hält, was sie verspricht? Und warum sie an Bedeutung gewinnt.Vom Markenprojekt zur BewegungWas als Initiative einer einzelnen Marke begann, hat sich inzwischen über lavera hinaus etabliert. Zahlreiche Naturkosmetikmarken und der Handel beteiligen sich am inzwischen internationalen Aktionstag. Denn seit 2022 begleitet NATRUE den Tag der Naturkosmetik. Dem internationalen Verband für Natur- und Biokosmetik mit Sitz in Brüssel ist lavera als Gründungsmitglied eng verbunden: Der Verband wurde 2007 gegründet, um Natur- und Biokosmetik für das Wohl der Verbraucherinnen und Verbraucher zu schützen und zu fördern.Ein Grund für die Bedeutung des Tages liegt in der Rechtslage: Die europäische Kosmetikverordnung (EG) Nr. 1223/2009 regelt seit dem 11. Juli 2013 einheitlich die Sicherheit, Kennzeichnung, Inhaltsstoffe und Marktüberwachung kosmetischer Mittel in der EU., für Natur- und Biokosmetik gibt es keine eigene gesetzliche Definition. Orientierung bieten Zertifizierungen wie das NATRUE-Label, dessen Kriterien öffentlich einsehbar sind.Ausblick: Natural Cosmetics Week 2026Der Tag der Naturkosmetik am 23. November 2026 fällt mit dem Start der Natural Cosmetics Week zusammen, die vom 23. bis 29. November läuft. NATRUE stellt die Woche unter das Motto "Glow Up, Naturally" und legt dabei einen besonderen Schwerpunkt auf die DACH-Region. Unter dem Leitgedanken ChooseTrueBeauty, für die Menschen und den Planeten, sind Marken, Handel, Fachleute und Verbraucherinnen und Verbraucher eingeladen, mitzumachen.Naturkosmetik weiterdenkenFür lavera ist der Aktionstag auch der Einstieg in ein Jubiläumsjahr: 2027 wird das Unternehmen 40 Jahre alt. Das Vollsortiment aus rund 250 Produkten bietet unter dem Motto "lavera. Truly beautiful" zertifizierte Naturkosmetik, angefangen bei der Gesichtspflege, Körperpflege, Sonnenschutz bis zur Dekorativen Kosmetik. Eigene Forschung und Entwicklung sowie Produktion und Vertrieb in rund 40 Länder sind in der Region Hannover beheimatet. Der Tag der Naturkosmetik steht auch für laveras Gründungsgedanken, dass Natur "die einzig wahre Pflege ist" - schon abzulesen an der Bedeutung des Markennamens lavera von lat. "verum" - die "wahre". Und dem Ziel, Naturkosmetik weltweit für jeden verfügbar zu machen.Was seit 1987 gilt: Bei lavera ist Wissenschaft das Fundament. Ein eigenes Forscherteam untersucht die Wirkung natürlicher Inhaltsstoffe. Ein Wirkstoff muss im Labor geprüft werden und den Anforderungen der Zertifizierung genügen. Erst dann kommt er in ein Produkt. "40 Jahre Geschichte sind für uns kein Grund, stehen zu bleiben. Das bedeutet, die Haltung, mit der lavera groß geworden ist, in die Gegenwart zu übersetzen, mit Produkten, Kommunikation und einer Markenwelt, die neue Generationen erreicht, ohne das Vertrauen langjähriger Kundinnen und Kunden zu verlieren." Julia Michel, CMO lavera Naturkosmetik.40 Jahre lavera: 40 Menschen, 40 GeschichtenVertrauen wächst über Jahrzehnte, und es entsteht zusammen mit den Menschen, die die Marke nutzen. Deshalb sucht lavera zum Jubiläum 40 ganz unterschiedliche Personen, die ihre persönliche Geschichte mit lavera teilen möchten und richtet sich an alle, die lavera seit Jahrzehnten nutzen oder gerade erst entdeckt haben.Unter dem Motto "40 Jahre Vertrauen in Naturkosmetik" will lavera mit allen feiern, die lavera zu dem gemacht haben, was die Marke heute ist. Bewerbungsformular: 40 Jahre lavera - lavera Naturkosmetik (https://www.lavera.de/pages/40-jahre-laverabewerbungsformular)Pressekontakt:Sabine Kästner, Unternehmens-PR und NachhaltigkeitLaverana GmbH & Co KG,Lavera Thomas Haase Stiftung30159 Hannover, Lavesstraße 65Tel.: 0511 67 541 154, Mobile Phone: 01520 919 2569Sabine.Kaestner@lavera.deBildermaterial zur freien Verfügung. Belegexemplar erbeten.Laverana GmbH & Co.KG, Am Weingarten 4, 30974 Wennigsen, HRA 201478,Registergericht HannoverPersönlich haftende Gesellschafterin/Gesellschaft:1. Claudia Czernes-Haase2. Haase Verwaltungs GmbH, Wennigsen HRB 202460, RegistergerichtHannoverGeschäftsführung: Thomas HaaseOriginal-Content von: Laverana GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/64783/6396292