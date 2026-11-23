Rücksetzer als Chance im intakten Aufwärtstrend?

Rückblick

Seit dem Juni-Tief bei ca. 470 USD befindet sich die Berkshire-Aktie in einem dynamischen Aufwärtstrend. Ab Anfang Oktober beschleunigte sich das Momentum deutlich. Nach dem Allzeithoch Mitte November bei rund 597 USD setzten Gewinnmitnahmen ein. Dieser Rücksetzer führte den Kurs zurück an den steigenden EMA 20.

Berkshire Hathaway-Aktie: Chart vom 20.11.2026, Kürzel: BRK B, Kurs: 572.80 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Ein Pullback an die 20-Tagelinie ist in starken Aufwärtstrends typisch, um kurzfristig überkaufte Zustände abzubauen. Ein nachhaltiger Ausbruch über das Hoch der jüngsten Stabilisierungskerzen (ca. 577,50 USD) würde das Ende der Korrektur signalisieren und das nächste Kaufsignal in Richtung der psychologisch wichtigen 600-USD-Marke auslösen.

Mögliches bärisches Szenario

Knapp unterhalb des EMA 20 und der jüngsten Tagestiefs (ca. 565,50 USD) liegt die entscheidende Auffangzone. Fällt die Aktie per Tagesschluss darunter, wäre das unmittelbare Pullback-Setup hinfällig und eine Ausdehnung der Korrektur in Richtung EMA 50 (ca. 546 USD) wahrscheinlich.

Meinung

Während viele hoch bewertete KI- und Tech-Werte im Herbst 2026 unter Bewertungsdruck und Konsolidierung litten, suchten institutionelle Investoren gezielt nach Qualität, Cashflow und Stabilität. Berkshire hat den Gesamtmarkt (S&P 500) seit Beginn des vierten Quartals deutlich outperformt. Mit einem Cash- und US-Staatsanleihen-Bestand von über 352 Milliarden USD (bzw. rund 357 Mrd. USD inkl. Betriebsmittel) profitiert Berkshire weiterhin stark von den Zinserträgen auf kurzlaufende Treasuries und besitzt enorme Feuerkraft für zukünftige Übernahmen oder Aktienrückkäufe.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 1.21 Mio. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 204.35 Mrd. USD

Meine Meinung zu Berkshire Hathaway ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 23.11.2026

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