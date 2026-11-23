Bei Bitcoin liegen die Nerven blank. Nach dem Einbruch unter 60.000 US$ fiel der Kurs am Wochenende zeitweise bis auf rund 55.000 US$. Inzwischen läuft eine erste Erholung, doch Analysten warnen bereits vor einem weiteren Absturz. Ist das Schlimmste überstanden? Bitcoin-Kurs fällt auf den tiefsten Stand seit zwei Jahren Für Bitcoin-Anleger waren die vergangenen Tage alles andere als erfreulich. Nachdem die Kryptowährung am Freitag die psychologisch ...

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