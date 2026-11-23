Nach dem dramatischen Ausverkauf versucht sich die Rheinmetall-Aktie zum Wochenauftakt an einer ersten Erholung. Vom jüngsten Tief bei rund 680 € haben sich die Papiere des Düsseldorfer Rüstungskonzerns inzwischen wieder auf rund 717 € nach oben gearbeitet. Bereits in meiner Analyse vom 12. November hatte ich vor einer Fortsetzung der Talfahrt bis 605,40 € und möglicherweise sogar darunter gewarnt. Dieses Szenario bleibt weiterhin aktuell, wenngleich ...

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