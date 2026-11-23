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Die Sirma Group AG hat ihren konsolidierten Zwischenabschluss für die ersten neun Monate des Jahres 2026 veröffentlicht



23.11.2026 / 15:16 CET/CEST

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Sirma Group JSC: Umsatz steigt in den ersten neun Monaten 2026 um 15.8% auf EUR 50.1 Mio.; EBITDA +20.5%, Nettogewinn +24.9%

Wiederkehrende Umsätze bei 35% des Umsatzes; operatives Ergebnis im Segment IT Services mehr als verdoppelt; Jucari Global seit 17. September konsolidiert



Sofia, Bulgarien - [23. November 2026] - Die Sirma Group JSC (BSE: SIRM; FSE: SIRM), eine europäische Technologiegruppe für Unternehmenssoftware, hat heute ihre konsolidierten Zwischenergebnisse für die ersten neun Monate 2026 veröffentlicht.



In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Umsatz um 15.8% auf EUR 50.1 Mio. (9M 2025: EUR 43.3 Mio.). Das EBITDA wuchs um 20.5% auf EUR 3.6 Mio., das entspricht einer Marge von 7.1% (9M 2025: 6.8%). Der Nettogewinn stieg um 24.9% auf EUR 1.3 Mio. (9M 2025: EUR 1.1 Mio.), das Ergebnis je Aktie betrug EUR 0.0112 (9M 2025: EUR 0.0101).



Die wiederkehrenden Umsätze beliefen sich auf EUR 17.3 Mio. bzw. 35% des Gesamtumsatzes. Regional entfielen 88% des Umsatzes auf Europa (davon 7% auf das Vereinigte Königreich), 7% auf die USA und 5% auf übrige Regionen. Nach Segmenten erzielte System Integration EUR 20.3 Mio. (+29.6%), Financial Industry EUR 7.1 Mio. (+13.5%) und IT Services EUR 13.1 Mio. (+26.8%); das operative Ergebnis von IT Services stieg auf EUR 2.0 Mio. nach EUR 0.9 Mio. im Vorjahr.



Tsvetan Alexiev, CEO, und Yordan Nedev, CFO, werden die Ergebnisse am Dienstag, den 24. November 2026, um 14:40 Uhr MEZ auf dem Eigenkapitalforum in Frankfurt präsentieren.



Geschäftliche Höhepunkte

Jucari Global: Am 17. September 2026 schloss Sirma den Erwerb von 51% der Jucari Global Pty Ltd ab, einem auf CargoWise und Supply-Chain-Technologie spezialisierten Unternehmen aus Perth, Australien, das seit diesem Datum im Segment IT Services konsolidiert wird.



Cybersecurity: Sirma wurde mit dem Palo Alto Networks SASE Partner Award 2026 für die Konzeption und Umsetzung von Secure-Access-Service-Edge-Lösungen auf der Prisma-SASE-Plattform ausgezeichnet.

KI für die Hotellerie: Sirma hat die erste Phase seiner KI-Orchestrierungs-Engine für die Hotellerie abgeschlossen, die Anfragen zwischen Hotels, Anbietern und Systemen koordiniert und auf mehr als zehn Jahren PMS-Integrationen aufbaut.



Roweb: Roweb Development, Teil der Sirma Group, belegte bei den Arge? Top Companies Awards 2026 in der Kategorie mittlere Unternehmen, Sektor Forschung, Entwicklung und Hochtechnologie, den ersten Platz.

Der vollständige konsolidierte Zwischenabschluss und der Lagebericht für den Zeitraum bis zum 30. September 2026 sind hier abrufbar: https://investors.sirma.com/de/reports-filings/quarterly-reports/interim-consolidated-report-for-the-period-ending-on-30-09-2026



Über Sirma

Die Sirma Group JSC ist eine 1992 gegründete Technologiegruppe mit Sitz in Bulgarien, die auf Softwareentwicklung, Systemintegration und KI-basierte Lösungen für Branchen wie Finanzdienstleistungen, Hotellerie, Logistik und Fertigung spezialisiert ist. Die Aktien sind an der Bulgarischen Börse und an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.



23.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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