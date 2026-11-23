Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) hat die Scalable Capital Bank GmbH abgemahnt. Es geht um die Werbung von Scalable Capital für das neue Altersvorsorgedepot. Was der Verband dem Unternehmen konkret vorwirft. Wie Scalable Capital für das Altersvorsorgedepot wirbt, ist dem Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) ein Dorn im Auge. Der Vermittlerverband hat die Scalable Capital Bank GmbH wegen irreführender Werbung abgemahnt. Der Vorwurf des BVK lautet, Scalable würde ...

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