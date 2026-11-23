Deutsche Firmenlaune, US-Konsumstimmung und späte Tech-Zahlen: Warum sich der Blick bis in den Abend lohnt.Am Vormittag liefert der Ifo-Geschäftsklimaindex ein neues Stimmungsbild aus der deutschen Wirtschaft. In den USA legen Medtronic, Analog Devices und Best Buy ihre Zahlen vor. Am Nachmittag zeigt das US-Verbrauchervertrauen, wie es kurz vor dem Weihnachtsgeschäft um die Kauflaune steht, und BASF setzt seinen Capital Markets Day fort. Den ...

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