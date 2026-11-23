BRÜSSEL (dpa-AFX) - Ein landesweiter Streik hat in Belgien den Flugverkehr erheblich eingeschränkt. Neben Fluglotsen legten auch Mitarbeiter der Post und des öffentlichen Nahverkehrs ihre Arbeit nieder. In der Hauptstadt Brüssel demonstrierten nach Angaben der belgischen Nachrichtenagentur Belga 50.000 bis 70.000 Menschen.

Mit dem landesweiten Streiktag wollten Gewerkschaften erneut gegen die Spar- und Reformpolitik der Regierung von Premierminister Bart De Wever protestieren. Die Mitte-rechts-Regierung will bis 2029 Einsparungen in Höhe von rund zehn Milliarden Euro erzielen. Nach dem vorläufigen Scheitern der Verhandlungen für den Haushalt 2027 hatte De Wever vor kurzem dem belgischen König Philippe seinen Rücktritt angeboten. Das Staatsoberhaupt lehnte ab.

Bei der wöchentlichen Audienz des Premiers forderte König Philippe ihn nun zu weiteren Bemühungen um eine Einigung auf, wie der Palast mitteilte. Er rief demnach die Koalitionspartner dazu auf, Verantwortung zu übernehmen und das Gemeinwohl in den Vordergrund zu stellen, um eine länger andauernde politische Krise zu verhindern.

Kritik von Betroffenen



Fluggesellschaften und Flughäfen kritisierten vorab, dass die erst kurzfristig angekündigte Unterbrechung des Flugverkehrs erhebliche Auswirkungen auf die Reisenden habe und zu großen wirtschaftlichen Verlusten in den betroffenen Branchen führen werde.

Nach Angaben der belgischen Flugsicherung Skeyes kam die Streikbeteiligung der Fluglotsen für das Unternehmen überraschend. Obwohl der landesweite Protesttag lange bekannt gewesen sei, hätten die Gewerkschaften keine Hinweise auf eine Beteiligung von Fluglotsen gegeben, teilte eine Sprecherin mit. Erst am Samstagmorgen sei eine erste Streikabsichtserklärung eingegangen.

Nach Angaben der Flugsicherung kann schon der Ausfall einer relativ kleinen Zahl von Fluglotsen an wichtigen Positionen gravierende Folgen haben. Grund dafür seien spezielle Qualifikationen und Berechtigungen, die einen kurzfristigen Austausch von Mitarbeitern unmöglich mache. Skeyes forderte vor diesem Hintergrund klare gesetzliche Regelungen für einen Mindestbetrieb bei Streiks und eine verpflichtende Vorankündigung von Arbeitsniederlegungen./lux/DP/stk