Vaduz (ots) -Das Amt für Kultur hat nach einem erfolgreichen Start 2025 erneut einen Kunstadventskalender lanciert und lässt bis zum 24. Dezember täglich ein weiteres Fenster des "Archiv- und Verwaltungsgebäudes" hinter dem Regierungsgebäude am Peter-Kaiser-Platz 2 in Vaduz mit einem Kunstwerk erleuchten. Dem Aufruf, sich mit einem eigens dafür geschaffenen Bild zu bewerben, sind Kunstschaffende aus Liechtenstein, Mitglieder von Visarte und Kunstschülerinnen und Kunstschüler der Kunstschule Liechtenstein gefolgt. Ganz unterschiedlich interpretieren sie die ihnen zugewiesene Zahl und zeigen so dem Publikum ein eindrückliches Gesamtkunstwerk.Am Montag, den 30. November wird der Adventskalender um 18 Uhr im Beisein der Regierungschefin-Stellvertreterin und Kulturministerin Sabine Monauni feierlich eröffnet. Allabendlich können bis zum 6. Januar 2027 die entstandenen Kunstwerke in ihrer zugewiesenen Reihenfolge in den Abend- und Nachtstunden bewundert werden.Weitere Informationen zu den Kunstschaffenden und deren Ideen zur Gestaltung ihres "Advent-Fensters" finden Sie ab dem 1. Dezember auf der Webseite des Amtes für Kultur, Abteilung Kulturschaffen (llv.li - Amt für Kultur - Kulturschaffen).Weiter Informationen erhalten sie beim Amt für Kultur, Peter-Kaiser-Platz 2, 9490 Vaduz, Telefon +423 236 60 80, E-Mail kulturschaffen@llv.li .Pressekontakt:Ministerium für Äusseres, Umwelt und KulturThomas Bischof, GeneralsekretärT +423 236 60 39thomas.bischof@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100943743