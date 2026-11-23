NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Symrise auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. Die Inflation kehre zurück und die Erfahrung zeige, dass Investoren dies bei der Bewertung von Aromen- und Duftstoffherstellern nicht ignorieren sollten, schrieb Victoria Nice in einer am Montag vorliegenden Sektorstudie. Maßgeblich sei, wie schnell Unternehmen Preissteigerungen weiterreichen können. Dies entscheide dann auch über Gewinner oder Verlierer./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2026 / 17:33 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 03:00 / UTC



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