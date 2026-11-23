DJ PTA-CMS: Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - Erwerb eigener Aktien - 9. Zwischenmeldung

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Erwerb eigener Aktien - 9. Zwischenmeldung

München (pta000/23.11.2026/14:58 UTC+1)

Im Zeitraum vom 16. November 2026 bis einschließlich 22. November 2026 wurden insgesamt Stück 1.497.117 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Siemens Energy AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 23. September 2026 nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 24. September 2026 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

Rückkauftag Handelsplatz Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) 16.11.2026 XETRA 213.034 129,6674 CBOE DXE 45.000 129,7566 Aquis Exchange 17.500 129,6388 Turquoise Europe 17.500 129,6368 Summe 293.034 129,6775 17.11.2026 XETRA 208.091 127,1648 CBOE DXE 51.000 126,7662 Aquis Exchange 20.000 126,8404 Turquoise Europe 20.000 126,8084 Summe 299.091 127,0513 18.11.2026 XETRA 218.545 128,8299 CBOE DXE 38.119 128,4865 Aquis Exchange 19.577 128,3636 Turquoise Europe 18.956 128,4049 Summe 295.197 128,7274 19.11.2026 XETRA 195.412 129,6144 CBOE DXE 58.000 129,3746 Aquis Exchange 20.000 129,1936 Turquoise Europe 20.000 129,2086 Summe 293.412 129,5106 20.11.2026 XETRA 226.383 120,2034 CBOE DXE 50.000 119,8033 Aquis Exchange 20.000 119,9544 Turquoise Europe 20.000 119,9315 Summe 316.383 120,1073

Die Geschäfte sind auch auf der Internetseite der Siemens Energy AG veröffentlicht (www.siemens-energy.com/ aktienrueckkauf).

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 24. September 2026 bis einschließlich 22. November 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 10.331.827 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Siemens Energy AG erfolgt durch ein von der Siemens Energy AG beauftragtes Institut ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und die multilateralen Handelssysteme CBOE DXE, Aquis Exchange Europe und Turquoise Europe.

(Ende)

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Aussender: Siemens Energy AG Balanstraße 71b 81541 München Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 89 207084040 E-Mail: investorrelations@siemens-energy.com Website: www.siemens-energy.com ISIN(s): DE000ENER6Y0 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX

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November 23, 2026 08:58 ET (13:58 GMT)