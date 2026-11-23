Straubing (ots) -Aiwanger war so wichtig, dass die Personallücke nun von einer Doppelspitze gefüllt werden soll. Bislang ist kein einzelner Kandidat erkennbar, der die Strahlkraft, das Temperament und den politischen Instinkt des Niederbayers mitbringt. Die beiden neuen Parteichefs werden nach ihrer Wahl zeigen müssen, ob sie aus dem langen Schatten treten und neue Identifikationsfiguren werden können - als Kopie wären sie heute schon zum Scheitern verurteilt. Die entscheidende Frage ist nun, ob die Freien Wähler eine eigenständige politische Identität ohne Aiwanger entwickeln können, ohne dabei ihre kommunalen Wurzeln und ihre konservativ-bürgerliche Wählerschaft zu verlieren.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/6396342