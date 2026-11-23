NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Novartis auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 130 Franken belassen. Der Pharmakonzern habe bekanntgegeben, dass erste Ergebnisse seiner kardiovaskulären Studie zum Medikament Leqvio bei atherosklerotischen Herz-Kreislauf-Erkrankungen positiv ausgefallen seien, schrieb Trung Huynh in einer am Montag vorliegenden Studie. Den vollständigen Datensatz wolle Novartis im ersten Halbjahr 2027 veröffentlichen./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2026 / 08:24 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 08:24 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: CH0012005267
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2026 / 08:24 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 08:24 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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