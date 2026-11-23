Leipzig (ots) -Nach außen hat Marina Evans ihr Leben im Griff. Doch hinter ihrer Wohnungstür verbirgt sich eine Welt, die sie vor anderen geheim hält: Berge von Dingen, kaum Platz zum Leben und die Unfähigkeit, etwas wegzuwerfen. Wie konnte es so weit kommen? Und findet Marina einen Weg aus dem Chaos? Der neue Y-Kollektiv-Film vom MDR "Einmal Messie - immer Messie? Wenn Wegwerfen unmöglich wird" begleitet sie bei ihrem Versuch, ihre Wohnung wieder in den Griff zu bekommen. Gleichzeitig trifft der Film auf Menschen, die beim Aufräumen helfen, und auf CleanTok-Influencer, die mit spektakulären Entrümpelungen im Netz Erfolge feiern. Zwischen zugemüllten Räumen und perfekt inszenierten Vorher-Nachher-Videos stellt sich die Frage: Was steckt hinter dem Chaos - und was braucht es, um wirklich etwas zu verändern? - Zu sehen ist die Reportage ab sofort in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/video/y-kollektiv/einmal-messie-immer-messie-wenn-wegwerfen-unmoeglich-wird/mdr/Y3JpZDovL21kci5kZS9iZWl0cmFnL2Ntcy80NjZhYjZmOC1lNmYxLTRiZGQtOGY1OS1kM2QwYzc2NTBjYjc)."Sobald ich die Tür aufmache und rausgehe, bin ich eine Person, die alles daransetzt, den Schein zu wahren." Marina Evans führt ein normales Berufsleben. Doch hinter ihrer Wohnungstür verbirgt sie ein Leben, von dem niemand etwas wissen soll: In ihrer Wohnung stapeln sich die Dinge, ein Zimmer hat sie seit Jahren nicht mehr betreten, Besuch bekommt sie nur von den Menschen, die ihr mit ihrer Krankheit helfen. Marina Evans heißt eigentlich anders - ihr Name wurde zu ihrem Schutz geändert. Die Y-Kollektiv-Autoren Anne Thiele und Philipp Katzer begleiten sie auf dem Weg, aus diesem Chaos herauszukommen.Seit vier Jahren arbeitet Evans mit einer Therapeutin daran, Dinge loszulassen und die Ursachen für die Krankheit zu ergründen und zu verstehen. Eine Hauswirtschafterin und eine Sozialarbeiterin unterstützen sie dabei. Trotzdem ist es hart, die alten Muster loszulassen. Denn hinter dem Chaos steckt mehr als Unordnung. Der Film des Y-Kollektivs geht der Frage nach, warum Menschen wie Marina Evans nicht "einfach" ausmisten können.Gleichzeitig erzielen andere mit Wohnungen, in denen Messies und Menschen mit pathologischem Hortungsverhalten leben, Millionen Klicks. Der 19-jährige Tomas Martens aus Wurzen räumt ein zugestelltes Haus aus und dokumentiert die Verwandlung auf Social Media. Millionen schauen zu, wie aus Chaos wieder Ordnung wird. Woher kommt diese Faszination - und was bleibt in den spektakulären Vorher-Nachher-Bildern unsichtbar?Die Reportage blickt hinter die viralen Bilder und kommt Marina Evans und anderen Betroffenen näher: Was bewegt sie? Was steckt hinter dem Horten? Und was braucht es, damit Veränderung wirklich möglich wird?Ein Y-Kollektiv-Film über Scham, ein verborgenes Leben und die schwierige Frage, wie man aus der Überforderung wieder herausfindet."Einmal Messie - immer Messie? Wenn Wegwerfen unmöglich wird" ist eine Produktion von LOOKS Media aus Leipzig.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, E-Mail: kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6396353