KIEL (dpa-AFX) - Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hält einen vollständigen Ausgleich der kalten Progression zwar für richtig, sieht aber keinen finanziellen Spielraum. "Dass Lohnerhöhungen, die lediglich die Inflation ausgleichen, zu einer höheren steuerlichen Belastung führen, ist nicht gerecht", sagte der CDU-Politiker. "Aber wir müssen bei solchen Forderungen ehrlich bleiben: Die Haushaltslage des Bundes und der Länder ist extrem angespannt."

Es gebe enorme Schwierigkeiten, alle bereits beschlossenen Vorhaben solide zu finanzieren, sagte Günther. "Wer heute zusätzliche Milliardenentlastungen fordert, muss auch sagen, an welcher anderen Stelle er dafür Milliarden einsparen will oder wie er sie gegenfinanzieren möchte." Alles andere sei nicht solide. Union und SPD sollten sich darauf konzentrieren, gemeinsam die beschlossenen Maßnahmen umzusetzen und an einem Strang zu ziehen. Als Beispiel nannte er die wichtige Entscheidung zur Entlastung bei der Stromsteuer.

Söder-Vorstoß



Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hatte sich dafür ausgesprochen, die Steuermehrbelastung durch die kalte Progression auch im kommenden Jahr für alle auszugleichen. Sein Bundesland würde die Kosten auch mittragen, sagte der CSU-Chef der "Bild am Sonntag". Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) machte deutlich, dass er einen Ausgleich der kalten Progression zwar für wünschenswert, aber nicht machbar hält.

Kalte Progression ist eine versteckte steuerliche Mehrbelastung. Sie entsteht, wenn das Einkommen nominal steigt und man deshalb mehr Steuern zahlen muss, sich aber wegen inflationsbedingt steigender Preise nicht mehr leisten kann. Ein vollständiger Ausgleich dieses Phänomens im Jahr 2027 würde Bund, Länder und Kommunen zusammen rund 4,2 Milliarden Euro kosten./akl/DP/nas