Schwerin (ots) -Eine Beziehung beginnt voller Hoffnung, doch irgendwann treten wieder dieselben Schwierigkeiten auf: Der eine stellt seine Bedürfnisse ständig zurück, der andere braucht Kontrolle oder zieht sich zurück, sobald es ernst wird. Hinter solchen Verhaltensweisen können Erfahrungen aus der Kindheit stecken, die das Liebesleben bis heute beeinflussen. Welche fünf typischen Beziehungsstile es gibt und wie sich die dahinterliegenden Muster verändern lassen, erklärt Psychologe Ramón Schlemmbach im Folgenden.Viele Menschen wünschen sich eine Partnerschaft, in der sie sich sicher und verstanden fühlen, Konflikte offen ansprechen können und ihre eigenen Bedürfnisse nicht zu kurz kommen. Trotzdem gelingt ihnen das im Alltag oft nur schwer. Sie nehmen sich vor, weniger eifersüchtig zu reagieren, ihrem Partner mehr zu vertrauen oder auch einmal Nein zu sagen. Sobald eine schwierige Situation entsteht, verhalten sie sich jedoch wieder genauso wie zuvor. Besonders belastend ist dabei das Gefühl, die eigenen Reaktionen kaum beeinflussen zu können, obwohl man längst erkannt hat, dass sie der Beziehung schaden. "Viele Menschen haben schon als Kinder gelernt, sich anzupassen, ihre Gefühle zu unterdrücken oder möglichst alles unter Kontrolle zu behalten. Damals hat ihnen das vielleicht geholfen, mit schwierigen Situationen zurechtzukommen. In einer Partnerschaft können genau diese Verhaltensweisen aber zum Problem werden", erklärt Psychologe Ramón Schlemmbach."Das Gute ist: Nur weil wir bestimmte Verhaltensweisen schon als Kinder gelernt haben, müssen wir nicht unser ganzes Leben daran festhalten. Wir können verstehen, warum wir in manchen Situationen so reagieren, und lernen, anders damit umzugehen", so Ramón Schlemmbach weiter. Als klinischer Psychologe (M.Sc.), systemischer Paartherapeut und Heilpraktiker für Psychotherapie beschäftigt er sich mit den Auswirkungen belastender Kindheitserfahrungen auf das Erwachsenenleben. Bereits rund 1.500 Menschen hat Ramón Schlemmbach bei der Aufarbeitung ihrer Vergangenheit begleitet. Mit seinem Online-Coaching-Programm "Geprägt! Aber richtig" unterstützt er Erwachsene dabei, früh erlernte Überzeugungen und Verhaltensweisen besser zu verstehen und gezielt zu verändern. Dabei unterscheidet er fünf typische Liebesstile, die zeigen, wie unterschiedlich sich Kindheitsprägungen auf das Verhalten in Partnerschaften auswirken können.1. Der Gefällige: Wenn die eigenen Bedürfnisse immer zu kurz kommenDer Partner möchte etwas unternehmen, obwohl man selbst lieber zu Hause bleiben würde. Statt den eigenen Wunsch auszusprechen, stimmt man trotzdem zu. Menschen, die Ramón Schlemmbach als "Gefällige" bezeichnet, fällt es häufig schwer, anderen zu widersprechen. Oft haben sie schon als Kinder gelernt, möglichst brav zu sein und für Harmonie zu sorgen. Vielleicht erlebten sie einen Elternteil, der sich ständig für andere aufopferte, oder mussten mit wütenden und überkritischen Bezugspersonen zurechtkommen. Sie gewöhnten sich daran, die Stimmung ihrer Umgebung genau zu beobachten, um unangenehme Reaktionen möglichst früh zu verhindern.Dadurch entwickeln sie häufig ein ausgeprägtes Gespür für die Gefühle anderer, während ihre eigenen Wünsche in den Hintergrund geraten. Sie sagen selten Nein und verschweigen manchmal sogar ihre tatsächliche Meinung. Nicht unbedingt aus Unehrlichkeit, sondern weil sie Auseinandersetzungen vermeiden möchten. Auf Dauer kann diese ständige Anpassung jedoch zu großer Überforderung führen. Manche Betroffene brechen unter der Belastung zusammen, andere ziehen sich plötzlich zurück oder lassen ihre lange unterdrückten Gefühle in einem heftigen Streit heraus. Um dieses Muster zu verändern, ist es deshalb wichtig, die eigenen Gefühle ernst zu nehmen und persönliche Wünsche auch dann offen anzusprechen, wenn dadurch unterschiedliche Interessen sichtbar werden. Schließlich sind die eigenen Bedürfnisse genauso wichtig wie die des Partners.2. Das Opfer: Weshalb verletzendes Verhalten manchmal vertraut erscheintEine ruhige, beständige Partnerschaft ist für die meisten Menschen etwas Schönes. Für andere kann sie sich zunächst ungewohnt oder sogar unangenehm anfühlen. Das betrifft unter anderem Menschen, die Ramón Schlemmbach dem Liebesstil "Opfer" zuordnet. Sie sind möglicherweise in einem chaotischen oder bedrohlichen Elternhaus aufgewachsen, in dem Streit, Wutausbrüche oder andere belastende Situationen jederzeit auftreten konnten. Um möglichst keinen Ärger auszulösen, lernten sie früh, still zu bleiben, sich anzupassen und möglichst wenig aufzufallen. Selbst wenn heute keine unmittelbare Gefahr besteht, rechnen sie deshalb unter Umständen noch immer damit, dass die Stimmung plötzlich kippt.Diese Erfahrungen können auch beeinflussen, wie Betroffene mit verletzendem Verhalten in ihrer Partnerschaft umgehen. Werden sie herabgesetzt, beleidigt oder sogar körperlich angegriffen, fällt es ihnen möglicherweise schwerer, sich dagegen abzugrenzen. Hinzu kommen häufig ein geringes Selbstwertgefühl, Schwierigkeiten bei der Durchsetzung eigener Interessen und mitunter auch Ängste oder depressive Beschwerden. Umso wichtiger ist es, den eigenen Wert zu erkennen und zu verstehen, dass niemand Beleidigungen, Herabsetzungen oder Gewalt hinnehmen muss. Bei psychischer oder körperlicher Gewalt können zudem geeignete Schutzmaßnahmen und professionelle Unterstützung notwendig sein. Die Verantwortung dafür trägt immer die Person, die die Gewalt ausübt.3. Der Kontrolleur: Wenn das Bedürfnis nach Sicherheit die Beziehung belastetAlles im Griff haben, möglichst keine Entscheidungen aus der Hand geben und Probleme lieber allein lösen: Für manche Menschen ist Kontrolle besonders wichtig. Dahinter steckt allerdings nicht unbedingt der Wunsch, andere zu bestimmen, sondern häufig die Angst, selbst wieder die Kontrolle zu verlieren. Ramón Schlemmbach bezeichnet dieses Beziehungsmuster als den "Kontrolleur". Betroffene mussten sich möglicherweise schon als Kinder weitgehend auf sich selbst verlassen, weil ihnen Schutz und verlässliche Bezugspersonen fehlten. Auch häufige Umzüge oder ständige Veränderungen im familiären Umfeld können dazu beigetragen haben, dass sie sich unsicher und ausgeliefert fühlten. Im Erwachsenenalter versuchen sie deshalb, möglichst viel selbst zu bestimmen und so die Sicherheit herzustellen, die ihnen früher gefehlt hat.Gerät etwas außer Kontrolle, reagieren diese Menschen mitunter mit Wut. Sie dient dann unbewusst dazu, andere auf Abstand zu halten, Situationen nach den eigenen Vorstellungen zu verändern oder Forderungen Nachdruck zu verleihen. Gleichzeitig fällt es ihnen häufig schwer, Unterstützung anzunehmen oder sich ihrem Partner gegenüber verletzlich zu zeigen. Schließlich haben sie früh gelernt, dass sie sich auf andere nicht unbedingt verlassen können. So kann ausgerechnet das Bedürfnis nach Sicherheit dazu führen, dass sie sich innerhalb ihrer Beziehung einsam fühlen. Um daran etwas zu ändern, ist es wichtig, nicht jede Situation selbst bestimmen zu wollen und anderen Menschen auch gute Absichten zuzutrauen. Wer lernt, Hilfe anzunehmen und persönliche Unsicherheiten zuzulassen, kann seinem Partner dadurch auch emotional näherkommen.4. Der Schwankende: Wenn große Liebe und Verlustangst aufeinandertreffenAm Anfang einer Beziehung scheint alles perfekt: Der neue Partner ist die große Liebe, man möchte möglichst viel Zeit miteinander verbringen und plant vielleicht schon früh eine gemeinsame Zukunft. Doch sobald das Gegenüber einen Abend allein verbringen möchte oder weniger Aufmerksamkeit zeigt, entstehen Zweifel. Menschen mit dem von Ramón Schlemmbach als "Schwankender" bezeichneten Liebesstil reagieren häufig besonders empfindlich auf solche Veränderungen. Dahinter können Kindheitserfahrungen mit emotional unberechenbaren Bezugspersonen stehen. Vielleicht waren die Eltern manchmal liebevoll und zugewandt, zu anderen Zeiten jedoch kühl, distanziert oder nicht erreichbar. Dadurch konnte sich neben einer großen Sehnsucht nach Nähe auch die Angst entwickeln, geliebte Menschen jederzeit wieder zu verlieren.Diese widersprüchlichen Erfahrungen können dazu führen, dass Betroffene neue Partner zunächst stark idealisieren. Entspricht das Gegenüber später nicht mehr den hohen Erwartungen, können Enttäuschung, Wut oder das Gefühl entstehen, zurückgewiesen zu werden. Schon kleine Veränderungen werden dann als Anzeichen einer drohenden Trennung verstanden. Gleichzeitig kann dauerhafte Nähe überfordern, weil beständige emotionale Verfügbarkeit ebenfalls ungewohnt ist. So wechseln sich intensive Annäherung und zeitweiliger Rückzug ab, was beide Partner belasten kann. Um diesem Muster entgegenzuwirken, empfiehlt Ramón Schlemmbach, neue Beziehungen langsamer anzugehen und unrealistische Erwartungen zu hinterfragen. Wichtig ist dabei auch die Erkenntnis, dass der Partner nicht perfekt sein muss und gelegentlich Zeit für sich brauchen darf, ohne dass seine Gefühle deshalb nachgelassen haben.5. Der Vermeidende: Wenn Nähe plötzlich zu viel wirdEine Fernbeziehung funktioniert gut, gemeinsame Wochenenden sind schön, doch der Gedanke ans Zusammenziehen löst plötzlich Unbehagen aus. Menschen mit dem sogenannten "vermeidenden" Liebesstil wünschen sich durchaus Liebe und Verbundenheit, fühlen sich durch zu viel Nähe jedoch manchmal eingeengt. Nach Ramón Schlemmbach kann dieses Verhalten entstehen, wenn Kinder in einem emotional distanzierten Umfeld aufwachsen. Wird wenig Zuneigung gezeigt, spielen Gefühle kaum eine Rolle und wird Unabhängigkeit besonders geschätzt, lernen sie möglicherweise früh, ihre Bedürfnisse für sich zu behalten. Wer wiederholt erlebt, dass niemand auf die eigenen Gefühle eingeht, entwickelt unter Umständen die Überzeugung, grundsätzlich allein zurechtkommen zu müssen.In einer Partnerschaft kann sich diese Haltung dadurch bemerkbar machen, dass Betroffene auf Abstand gehen, sobald die Beziehung verbindlicher wird oder ihr Partner mehr emotionale Nähe sucht. Nach außen wirken sie dann manchmal kühl oder desinteressiert, obwohl sie durchaus Zuneigung empfinden. Häufig fällt es ihnen schwer, über persönliche Gefühle zu sprechen, Unterstützung anzunehmen oder sich ihrem Gegenüber emotional zu öffnen. Dahinter steckt jedoch nicht zwangsläufig mangelndes Interesse an der Beziehung, sondern vielmehr die Schwierigkeit, mit emotionaler Nähe umzugehen. Um dieses Muster zu verändern, ist es wichtig, die eigenen Gefühle bewusster wahrzunehmen und Nähe nicht grundsätzlich als Bedrohung zu empfinden. Wer lernt, Zuneigung zuzulassen und persönliche Bedürfnisse auszudrücken, kann Schritt für Schritt mehr Vertrautheit entwickeln, ohne sich dabei sofort zurückziehen zu müssen.Ramón Schlemmbach: Wie sich alte Beziehungsmuster verändern lassenOb ständige Anpassung, große Verlustangst oder Schwierigkeiten mit emotionaler Nähe: Hinter wiederkehrenden Problemen in Partnerschaften können ganz unterschiedliche Erfahrungen aus der Kindheit stecken. Die von Ramón Schlemmbach beschriebenen Liebesstile sind dabei keine klinischen Diagnosen, sondern typische Verhaltensmuster, in denen sich Menschen wiedererkennen können. Allerdings lässt sich aus dem heutigen Verhalten nicht eindeutig ableiten, was jemand früher erlebt hat. Auch spätere Erfahrungen, persönliche Lebensumstände und die Dynamik innerhalb einer Partnerschaft spielen eine Rolle.Wer feststellt, dass ähnliche Konflikte immer wieder auftreten, sollte deshalb genauer hinschauen: In welchen Situationen reagiert man besonders empfindlich? Warum fällt es so schwer, die eigenen Bedürfnisse auszusprechen, Vertrauen zuzulassen oder mit Enttäuschungen umzugehen? Solche Fragen können helfen, die eigenen Reaktionen besser einzuordnen und neue Wege im Umgang mit dem Partner zu finden. Dabei geht es nicht darum, den Eltern die Schuld für heutige Beziehungsprobleme zu geben, sondern Verantwortung für das eigene Verhalten zu übernehmen. "Wir können nicht ändern, was wir als Kinder erlebt haben. Aber wir können verstehen, was das mit uns gemacht hat, und dafür sorgen, dass es nicht mehr bestimmt, wie wir heute unsere Beziehungen führen", betont Ramón Schlemmbach abschließend.Sie erkennen sich in einem der beschriebenen Beziehungsmuster wieder und möchten verstehen, welche Erfahrungen dahinterstecken? Dann wenden Sie sich an Ramón Schlemmbach (https://ramon-schlemmbach.de/) und vereinbaren Sie einen Termin für ein kostenfreies Erstgespräch!Pressekontakt:Schlemmbach Coaching GmbHVertreten durch den Geschäftsführer: Ramón SchlemmbachE-Mail: stefan@ramon-schlemmbach.deWebsite: https://ramon-schlemmbach.de/Original-Content von: Schlemmbach Coaching GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180106/6396375