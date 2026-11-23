Verl (ots) -Börsencrashs können Anleger innerhalb kurzer Zeit erhebliche Teile ihres Vermögens kosten. Kein Wunder, dass viele nach Möglichkeiten suchen, drohende Kurseinbrüche frühzeitig zu erkennen. Doch selbst bekannte Warnsignale liefern keine zuverlässige Prognose. Börsenexperte Mario Lüddemann erklärt, worauf Anleger achten sollten, welche Fehler es zu vermeiden gilt und wie sie sich auf größere Kursverluste vorbereiten können.Wer an der Börse investiert, möchte möglichst von steigenden Kursen profitieren und größere Verluste vermeiden. Besonders nach längeren Aufwärtsphasen wächst deshalb die Sorge, dass der nächste Börsencrash unmittelbar bevorstehen könnte. Im Internet finden sich regelmäßig Experten, die vor einem bevorstehenden Einbruch warnen und konkrete Zeitpunkte nennen. Für Privatanleger klingt das zunächst verlockend: Wer früh genug verkauft, könnte sein Kapital schützen und nach dem Kursrückgang günstiger wieder einsteigen. In der Praxis funktioniert diese Vorstellung allerdings selten. Selbst stark überbewertete Aktienmärkte können noch über Monate oder Jahre weitersteigen, bevor es zu einer größeren Korrektur kommt. "Wer ständig vor dem nächsten Crash warnt, wird irgendwann zwangsläufig recht bekommen. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass er den Zeitpunkt tatsächlich vorhersagen kann", erklärt Mario Lüddemann, Geschäftsführer der Lüddemann Investments GmbH."Entscheidend ist nicht, den nächsten Börsencrash möglichst genau vorherzusagen. Entscheidend ist, die Risiken zu erkennen und bereits vorher zu wissen, wie man auf unterschiedliche Marktentwicklungen reagiert", betont Mario Lüddemann. Seit über 30 Jahren beschäftigt sich der Börsenexperte mit systematischen Handelsstrategien. In dieser Zeit hat er unter anderem das Platzen der Dotcom-Blase, die Finanzkrise 2007/2008 und den Corona-Crash 2020 miterlebt. Dabei zeigte sich immer wieder, dass größere Kurseinbrüche ganz unterschiedliche Ursachen haben können. Statt sich auf konkrete Crashprognosen zu verlassen, setzt er deshalb auf die systematische Beobachtung der Märkte. Grundlage dafür ist ein Sechsphasenmodell, das er seit mehr als 25 Jahren nutzt, um Veränderungen frühzeitig einzuordnen und seine Handelsentscheidungen daran auszurichten. Diesen regelbasierten Ansatz vermittelt er mit der Lüddemann Investments GmbH auch an Anleger und Trader.Welche Warnsignale auf einen möglichen Börsencrash hindeutenAuch wenn sich ein Börsencrash nicht zuverlässig vorhersagen lässt, können Anleger bestimmte Entwicklungen beobachten, die auf erhöhte Risiken hindeuten. Dazu gehört insbesondere das Bewertungsniveau am Aktienmarkt. Steigen die Kurse über längere Zeit deutlich schneller als die Unternehmensgewinne, werden Aktien im Verhältnis zu ihrer wirtschaftlichen Entwicklung immer teurer. Um solche Situationen einzuordnen, können Anleger beispielsweise das sogenannte Shiller-KGV heranziehen. Diese auch als CAPE bezeichnete Kennzahl setzt die Aktienkurse ins Verhältnis zu den durchschnittlichen, inflationsbereinigten Unternehmensgewinnen der vergangenen zehn Jahre. Liegt der Wert deutlich über seinem historischen Durchschnitt, kann das auf eine hohe Bewertung des Marktes hinweisen.Eine weitere Orientierung bietet der Buffett-Indikator. Er vergleicht den gesamten Börsenwert der Aktien eines Marktes mit der Wirtschaftsleistung des jeweiligen Landes. Ein ungewöhnlich hohes Verhältnis kann darauf hindeuten, dass die Erwartungen der Anleger bereits sehr optimistisch sind. Solche Übertreibungen waren beispielsweise vor dem Platzen der Dotcom-Blase zu beobachten. Allerdings sollten Anleger Bewertungskennzahlen nicht isoliert betrachten. Denn sie zeigen vor allem, wie teuer Aktien im historischen Vergleich sind, nicht aber, wie sich die Nachfrage am Markt aktuell entwickelt.Neben den Bewertungskennzahlen liefert auch die Kursentwicklung wichtige Anhaltspunkte. Dabei kommt es vor allem darauf an, ob ein Aktienmarkt seinen bisherigen Aufwärtstrend fortsetzen kann. Erreicht er über einen längeren Zeitraum keine neuen Höchststände mehr oder werden zwischenzeitliche Kursanstiege zunehmend schwächer, kann das auf eine nachlassende Nachfrage hindeuten. Solche Veränderungen können erste Anzeichen dafür sein, dass sich die Kräfteverhältnisse zwischen Käufern und Verkäufern verschieben und eine neue Marktphase beginnt.Warum selbst deutliche Warnsignale keinen Börsencrash vorhersagen könnenDass Anleger erhöhte Risiken erkennen können, bedeutet aber noch lange nicht, dass ein Börsencrash unmittelbar bevorsteht. Hohe Bewertungen können sich beispielsweise auch durch eine längere Seitwärtsbewegung und steigende Unternehmensgewinne allmählich normalisieren. Zudem können größere Kursverluste ganz unterschiedliche Ursachen haben. Während die Dotcom-Krise durch überzogene Erwartungen an Technologieunternehmen geprägt war, standen bei der Finanzkrise 2007/2008 Probleme im Finanzsystem im Mittelpunkt. Der Corona-Crash 2020 wurde dagegen durch ein unerwartetes globales Ereignis ausgelöst. Bewertungskennzahlen und Veränderungen der Markttrends helfen deshalb zwar bei der Einschätzung möglicher Risiken, verraten aber weder den Zeitpunkt noch den konkreten Auslöser eines größeren Kurseinbruchs."Ein vorschneller Verkauf kann für Anleger sogar nachteilig sein", betont Mario Lüddemann von der Lüddemann Investments GmbH. Steigt ein Aktienmarkt nach dem Ausstieg beispielsweise zunächst um 30 Prozent und fällt anschließend um 25 Prozent, liegt er rechnerisch noch immer 2,5 Prozent über seinem ursprünglichen Niveau. Trotz des deutlichen Kursverlusts wäre ein Wiedereinstieg damit teurer als der vorherige Verkauf. Hinzu kommt, dass Anleger nach einem Einbruch häufig zögern, erneut zu investieren, und dadurch möglicherweise die anschließende Erholung verpassen. Wer einen Börsencrash durch gezieltes Ein- und Aussteigen umgehen möchte, steht deshalb vor einer doppelten Herausforderung: Sowohl der Ausstieg als auch der Wiedereinstieg müssen zum richtigen Zeitpunkt erfolgen.Wie Anleger ihr Depot auf einen Börsencrash vorbereiten könnenNachdem sich der genaue Zeitpunkt eines Börsencrashs kaum bestimmen lässt, kommt es für langfristige Investoren vor allem darauf an, ihr Depot entsprechend aufzustellen. Wer sein Vermögen auf wenige Unternehmen oder einzelne besonders stark gestiegene Aktien konzentriert, geht erhebliche Risiken ein. Ein Beispiel dafür ist die Deutsche Telekom, deren Aktie nach dem Börsenboom um die Jahrtausendwende massiv an Wert verlor. Ähnliche Gefahren bestehen heute, wenn Anleger einen Großteil ihres Kapitals in einzelne KI- oder Technologieunternehmen investieren und sich die hohen Gewinnerwartungen nicht erfüllen. Eine breite Streuung über verschiedene Unternehmen, Branchen und Märkte kann die Abhängigkeit von solchen Entwicklungen verringern. Allerdings sind auch breit aufgestellte Depots bei einem allgemeinen Börseneinbruch nicht vor Verlusten geschützt.Damit Anleger größere Kursschwankungen finanziell durchstehen können, sollten sie außerdem nicht ihr gesamtes verfügbares Kapital am Aktienmarkt anlegen. Eine ausreichende Liquiditätsreserve verhindert, dass sie bei unerwarteten Ausgaben ausgerechnet während eines Kurseinbruchs Aktien verkaufen müssen. Wie groß dieser Puffer ausfallen sollte, hängt von den persönlichen Verpflichtungen und dem Anlagehorizont ab. Wer darüber hinaus über frei verfügbares Kapital verfügt, kann nach stärkeren Kursrückgängen auch neue Investitionsmöglichkeiten prüfen.Für aktive Trader spielt dagegen vor allem die Entwicklung der Markttrends eine wichtige Rolle. Verliert ein bisheriger Aufwärtstrend deutlich an Kraft, kann es sinnvoll sein, bestehende Longpositionen zu überprüfen und Risiken gegebenenfalls zu reduzieren. Erfahrene Trader können unter bestimmten Voraussetzungen auch Shortpositionen in Betracht ziehen, um von fallenden Kursen zu profitieren. Allerdings sind solche Geschäfte mit erheblichen Risiken verbunden und erfordern entsprechende Kenntnisse sowie klare Regeln zur Verlustbegrenzung. Entscheidend ist deshalb, bereits vor einer möglichen Trendwende festzulegen, unter welchen Bedingungen Positionen eröffnet, angepasst oder geschlossen werden. Während langfristige Investoren vor allem auf eine ausgewogene Vermögensverteilung achten sollten, müssen aktive Trader ihre Handelsentscheidungen stärker an der aktuellen Marktentwicklung ausrichten.Mario Lüddemann: Vorbereitung ist wichtiger als die perfekte CrashprognoseEin Börsencrash stellt Anleger nicht nur finanziell, sondern auch psychologisch auf die Probe. Besonders schwierig wird es, wenn starke Kursverluste als Ausnahme betrachtet werden, die sich mit der richtigen Prognose eigentlich hätten verhindern lassen. Dabei gehören Rückschläge ebenso zur Börse wie längere Phasen steigender Kurse. Wer investiert, muss deshalb akzeptieren, dass sich nicht jede Marktentwicklung kontrollieren lässt. Entscheidend ist vielmehr, welche Schwankungen zur eigenen Anlagestrategie passen und welche Verluste man tatsächlich ertragen kann.Mario Lüddemann plädiert deshalb für einen realistischen Blick auf die Börse. Auch langjährige Erfahrung schützt nicht vor unerwarteten Entwicklungen. Sie kann jedoch dabei helfen, Risiken sachlicher einzuordnen und die eigenen Entscheidungen nicht vom Wunsch nach absoluter Sicherheit abhängig zu machen. "Ein Börsencrash wird irgendwann wiederkommen. Die entscheidende Frage ist nicht, ob das morgen oder erst in einigen Jahren passiert, sondern ob Anleger dann vorbereitet sind und wissen, was sie tun müssen", fasst Mario Lüddemann abschließend zusammen.Sie möchten an der Börse nicht versuchen, jede Marktbewegung vorherzusagen, sondern mit klaren Regeln und einem strukturierten Risikomanagement arbeiten? Dann melden Sie sich jetzt bei Mario Lüddemann von der Lüddemann Investments GmbH (https://mariolueddemann.com/) und vereinbaren Sie einen Termin!Pressekontakt:Lüddemann Investments GmbHGeschäftsführer: Mario LüddemannE-Mail: info@mariolueddemann.comWebsite: https://mariolueddemann.com/Original-Content von: Lüddemann Investments GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175568/6396369