Wie viel vom Kaufpreis einer Immobilie steuerlich abgeschrieben werden kann, hängt maßgeblich vom Gebäudeanteil ab. Im Jahressteuergesetz 2026 soll die Kaufpreisaufteilung gesetzlich geregelt werden. Was sich mit dem neuen § 6f EStG ändern könnte und worauf Immobilienkäufer achten sollten. Ein Fachartikel von Prof. Dr. Christoph Juhn, Professor für Steuerrecht und geschäftsführender Partner von JUHN PartnerImmobilien spielen beim Vermögensaufbau eine zentrale Rolle. So bestätigt ein Gutachten des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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