Die NanoRepro AG legt erstmals einen Konzernabschluss vor und zeigt damit die wirtschaftliche Entwicklung ihrer neu aufgestellten Unternehmensgruppe. Der Umsatz erreichte 2025 insgesamt 18,6 Millionen Euro, allerdings steht unter dem Strich ein Konzernverlust von 7,1 Millionen Euro. Während die Tochter Paedi Protect den Turnaround geschafft hat, belasten hohe Investitionen in die Kosmetikmarke newkee das Ergebnis. Trotzdem bestätigt das Management seine ambitionierten Wachstumsziele: Bis 2030 soll der Konzernumsatz auf rund 40 Millionen Euro steigen. NanoRepro: 18,6 Millionen Euro Umsatz, aber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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