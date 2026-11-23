Zürich (ots) -Schweiz knapp über dem globalen Schnitt - beim Investieren und Skalieren aber zurückhaltender als die NachbarnFast drei von zehn Unternehmen in der Schweiz (29 Prozent) erzielen inzwischen einen breiten oder starken Return on Investment (ROI) aus Künstlicher Intelligenz. Im Sommer waren es 21 Prozent. Damit liegt die Schweiz knapp über dem globalen Durchschnitt von 28 Prozent. Das zeigt die aktuelle Erhebung des AI Momentum Index von Dun & Bradstreet. Insgesamt verzeichnen drei von vier Schweizer Unternehmen (75 Prozent) einen messbaren ROI. Bei den meisten zeigt er sich bislang allerdings nur in einzelnen Projekten.«Für die meisten Schweizer Unternehmen ist KI kein Experiment mehr, sondern ein Geschäftsfaktor mit nachweisbarem Nutzen», sagt Marianne Bregenzer, Country Lead Switzerland bei Dun & Bradstreet. «Es geht jetzt konkret darum, wo sie den grössten Beitrag leisten kann und wie schnell sich dieser Nutzen auf weitere Unternehmensbereiche übertragen lässt. Das Tempo hängt dabei vom Kontext ab. KI braucht ein verlässliches Bild davon, mit welchem Unternehmen sie es zu tun hat und wie es mit Kunden, Lieferanten und Konzernstrukturen verbunden ist. Wo dieses Bild bereits vorliegt, muss nicht jedes neue Projekt bei null anfangen.»Beim Investieren und Skalieren hinter den Nachbarn59 Prozent der Schweizer Unternehmen wollen in den kommenden zwölf Monaten mehr in KI investieren. Im Sommer waren es noch 68 Prozent. Damit liegt die Schweiz deutlich hinter ihren Nachbarn: In Deutschland sind es 78, in Frankreich 72 und in Italien 65 Prozent. Auch der globale Durchschnitt liegt mit 65 Prozent darüber. Einen Rückzug bedeutet das nicht, denn nur 3 Prozent wollen ihre KI-Ausgaben senken, knapp 40 Prozent halten sie stabil. Ähnlich zurückhaltend zeigen sich Schweizer Unternehmen beim Schritt in die Fläche. 54 Prozent skalieren KI oder haben sie bereits fest in Kernprozessen verankert. Das sind zwar deutlich mehr als im Sommer (45 Prozent), aber weniger als in Deutschland und Frankreich (je 69 Prozent) und Italien (62 Prozent).Mehr Unternehmen mit KI-tauglichen DatenBei der Datenbasis, die im Sommer noch ein Bremsklotz war, hat sich das Bild verbessert. 37 Prozent der Schweizer Unternehmen bezeichnen ihre Daten inzwischen als weitgehend oder vollständig bereit, KI im grossen Massstab zu tragen. Im Sommer waren es 28 Prozent. Damit nähert sich die Schweiz dem globalen Schnitt von 41 Prozent an.Bei den KI-Kompetenzen der eigenen Mitarbeitenden sehen sich Schweizer Unternehmen etwas besser aufgestellt als der internationale Durchschnitt: 33 Prozent bewerten sie als stark oder sehr stark, weltweit sind es 30 Prozent.Erwartungen und Budgets laufen auseinander60 Prozent der Schweizer Unternehmen rechnen im kommenden Quartal mit neuen Produkten, Geschäftsmodellen oder operativen Verbesserungen durch KI. Im Sommer waren es noch 41 Prozent. Damit hat die Schweiz zum weltweiten Durchschnitt aufgeschlossen (60 Prozent).«Bei den Erwartungen halten Schweizer Unternehmen mit dem internationalen Umfeld mit, bei den Budgets noch nicht», so Bregenzer. «Diese Lücke sollten sie im Blick behalten. Im europäischen Wettbewerb wird zunehmend zählen, wer aus guten Erfahrungen mit KI auch die entsprechenden Investitionsentscheidungen ableitet.»Über die StudieDer D&B AI Momentum Index ist eine quartalsweise durchgeführte globale Befragung von 10.000 Unternehmen in 32 Ländern. Sie untersucht, wie schnell Unternehmen KI einführen, wie sich Investitionen entwickeln und welche Ergebnisse über die Zeit erzielt werden.Über Dun & BradstreetDun & Bradstreet ist ein führender Anbieter für verifizierte Wirtschafts- & Entitätsdaten, die den unternehmensweit skalierten Produktiveinsatz von KI ermöglichen. Das Unternehmen führte 1963 die D-U-N-S-Nummer ein, die heute der weltweite Standard zur Identifizierung von Unternehmen ist. Auf der Grundlage dieser Kennung strukturiert und verknüpft der D&B Commercial Graph Unternehmensidentitäten systemübergreifend einheitlich und ermöglicht es KI-Anwendungen, auf präzisen, validierten Daten zu arbeiten. Seit 1841 vertrauen Unternehmen jeder Größe auf Dun & Bradstreet, um Veränderungen zu meistern und ihr Wachstum zu beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.dnb.com.Pressekontakt:Kerl & Cie. Gesellschaft für Kommunikationsberatung GmbHYorick PuschTel.: +49. 175 125 44 78E-Mail: dnb@kerlundcie.deOriginal-Content von: Dun & Bradstreet Schweiz AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100022192/100943744