BERLIN/DRESDEN (dpa-AFX) - Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat sich den Forderungen nach einem Ausgleich der kalten Progression von seinem bayerischen Amtskollegen Markus Söder (CSU) angeschlossen. "Wir müssen an der Seite der Menschen stehen, die jeden Tag etwas leisten. Sie erwarten zu Recht, dass am Ende des Monats auch etwas mehr von ihrem Einkommen übrig bleibt", sagte Kretschmer dem "Kölner Stadt-Anzeiger".

Deshalb müsse die kalte Progression ausgeglichen werden, so Kretschmer weiter. "Das war über Jahrzehnte selbstverständlich." Man müsse sich fragen, ob ausgerechnet unter einer unionsgeführten Bundesregierung dieses Prinzip nicht mehr gelten solle.

Söder und Wüst uneinig



Bayerns Ministerpräsident Söder hatte sich dafür ausgesprochen, die Steuermehrbelastung durch die kalte Progression auch im kommenden Jahr für alle auszugleichen. Sein Bundesland würde die Kosten auch mittragen, sagte der CSU-Chef der "Bild am Sonntag". Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) machte deutlich, dass er einen Ausgleich der kalten Progression zwar für wünschenswert, aber nicht machbar hält.

Bundesregierung weist Forderungen zurück



Die Bundesregierung wies Söders Vorstoß zurück. Regierungssprecher Stefan Kornelius sagte in Berlin, auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) befürworte den Ausgleich der kalten Progression prinzipiell. Er ergänzte aber, die Debatten darüber seien im Zuge der Haushaltsberatungen geführt worden. Diese Beratungen seien abgeschlossen. Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) verwies auf die geplante Einkommensteuerreform, kleine und mittlere Einkommen und vor allem Familien mit Kindern entlasten soll. Der Haushalt 2027 soll am Freitag im Bundestag beschlossen werden.

Kalte Progression ist eine versteckte steuerliche Mehrbelastung. Sie entsteht, wenn das Einkommen nominal steigt und man deshalb mehr Steuern zahlen muss, sich aber wegen inflationsbedingt steigender Preise nicht mehr leisten kann. Ein vollständiger Ausgleich dieses Phänomens im Jahr 2027 würde Bund, Länder und Kommunen zusammen rund 4,2 Milliarden Euro kosten./jbl/DP/mis