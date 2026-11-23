Bei der landesweiten Hochschulaufnahmeprüfung in Südkorea soll es keinen Raum für Schummler geben. Um Betrüger zu entlarven, die heimlich Smartphones nutzen wollten, hatte sich das Bildungsministerium deshalb zuvor etwas ausgedacht. In Südkorea ist die landesweite Hochschulaufnahmeprüfung nicht nur im Kalender angehender Student:innen ein wichtiger Termin. Für die sogenannte Suneung, eine achtstündige Abfolge aus mehreren Examen, versetzt die Regierung ...

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