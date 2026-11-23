In diesem Dow Jones Wochenausblick analysieren wir den historischen Wochenverlust der Vorwoche und liefern eine detaillierte Dow Jones Prognose inklusive konkreter Widerstände, Unterstützungen und Trading-Setups für die KW 48/2026.

- Dow Jones WKN: 969420 - ISIN: US2605661048 - Ticker: Dow Jones

?? Die 3 Key Takeaways für Ihre Dow Jones Prognose

1. - Rückblick: Wochengewinn trotz Freitags-Schwäche

Historischer Wochenverlust - hohe Volatilität: In der KW 47 verzeichnete der Dow Jones mit -3.936 Punkten den größten Wochenverlust des Jahres 2026 sowie eine Rekord-Handelsspanne von 4.446 Punkten (Jahresschnitt: 1.434 Punkte) - der Wochenschluss lag bei 48.343 Punkten.

Bärisches Chartbild trotz leichter Gegenbewegung: Sowohl im Tages- als auch im 4h-Chart notiert der Index unterhalb der wichtigen Durchschnittslinien (SMA20, SMA50, SMA200). Eine nachhaltige Entspannung tritt erst bei einem bestätigten Tagesschluss über der SMA50 (51.687 Punkte) ein.

Schlüsselmarke 49.031 Punkte entscheidet das Setup: Für die KW 48 liegt die Wahrscheinlichkeit für das Bull-Szenario bei 55 % (erwartete Range: 48.501 bis 50.082 Punkte). Kann sich der Index über 49.031 Punkten behaupten, rücken Ziele bis über 50.000 Punkte in den Fokus; darunter drohen Rücksetzer bis in den Bereich um 48.065 Punkte.

Rückblick auf die Handelswoche (KW 47/2026)

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 23.11.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Dow Jones stand am Montagmorgen bei 52.431 Punkten. Der Index notierte damit 798 Punkte über dem Niveau am Montagmorgen der Vorwoche und 152 Punkte über dem Level des Wochenschlusses der Vorwoche. Der Dow Jones lief am Montag zunächst in einer engen Box seitwärts. Am Montagnachmittag stellte sich Schwäche ein, und der Index lief bis zum Wochenschluss wellenförmig abwärts.

Am Freitagnachmittag konnte sich der Dow Jones noch einmal etwas deutlicher erholen und zurück über die 49.600-Punkte-Marke laufen; das Kursniveau wurde aber erneut genutzt, um Positionen glattzustellen. Erst im späten Handel am Freitag stellten sich moderate Erholungen ein. Der Index ging bei 48.343 Punkten aus dem Wochenhandel. Zum Wochenbeginn der KW 48 konnte sich der Dow Jones erholen und wieder über die 48.800-Punkte-Marke laufen.

Dow Jones Jahresübersicht 2026 (KW 37 bis KW 47)

Kalenderwoche Wochenhoch Wochentief Wochenschluss Wochenergebnis Wochenrange 37/2026 53.262 51.985 52.582 -653 1.277 38/2026 52.686 51.202 51.764 -818 1.484 39/2026 52.493 51.149 51.861 +97 1.344 40/2026 51.827 50.585 51.213 -648 1.242 41/2026 51.786 50.665 51.729 +516 1.121 42/2026 52.622 51.391 52.003 +274 1.231 43/2026 52.968 51.684 52.296 +293 1.284 44/2026 52.926 51.585 51.812 -484 1.341 45/2026 53.830 50.821 51.310 -502 3.009 46/2026 53.553 51.441 52.279 +969 2.112 47/2026 52.460 48.014 48.343 -3.936 4.446

Durchschnittliche Range 2026: 1.434 Punkte

Gewinn- zu Verlustwochen 2026: 22 - 25

Hinweis: Alle Marken gelten für die Handelszeiten 08:00 - 22:00 Uhr.

Sowohl das Wochenhoch als auch das Wochentief wurden unter den Marken der Vorwoche formatiert. Es wurde der größte Wochenverlust in diesem Jahr ausgewiesen - begleitet von der mit Abstand größten Wochenrange, die deutlich über dem Jahresdurchschnitt lag....

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