DJ Fitch bestätigt IFS-Rating der Allianz mit "AA" - Ausblick stabil
DOW JONES--Fitch bescheinigt der Allianz eine stabile Bonität. Die Agentur hat das Versicherer-Finanzstärke-Rating (IFS) mit "AA" und das langfristige Emittentenausfall-Rating mit "AA-" bestätigt. Der Ausblick für beide Einstufungen ist stabil. Fitch lobt unter anderem die sehr starke Kapitalisierung und Profitabilität des Versicherungskonzerns.
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November 23, 2026 10:37 ET (15:37 GMT)
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