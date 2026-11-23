Die Aktie der Deutschen Bank steht nach einer turbulenten Handelswoche unter Druck. Neue Enthüllungen über frühere Geschäftsbeziehungen und mögliche Versäumnisse bei der Geldwäschekontrolle haben das Vertrauen der Anleger belastet. Am 17. November verlor das Papier zeitweise deutlich an Wert. Zum Wochenauftakt am heutigen Montag setzte zwar eine Gegenbewegung ein, doch mit einem Kurs von rund 30 Euro bleibt die Aktie deutlich unter ihrem Jahreshoch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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