ROUNDUP: Stimmung der Einkaufsmanager in der Eurozone stagniert überraschend

LONDON - Die Stimmung in den Unternehmen der Eurozone hat sich im November wegen schwacher Daten aus Frankreich überraschend nicht verbessert. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex für die Eurozone stagnierte im Monatsvergleich bei 51,7 Punkten, wie S&P am Montag in London nach einer ersten Schätzung mitteilte.

Großbritannien: Unternehmensstimmung trübt sich überraschend stark ein

LONDON - Die Stimmung in den Unternehmen Großbritanniens hat sich im November stärker als erwartet verschlechtert. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global fiel im Vergleich zum Vormonat um 0,6 Punkte auf 52,3 Punkte, wie S&P am Montag in London nach einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten einen Rückgang erwartet, waren im Schnitt aber von 52,8 Punkten ausgegangen. Der Indikator liegt weiter über der sogenannten Expansionsschwelle und signalisiert damit Wachstum.

Steinmeier über Ausgang der Weltklimakonferenz enttäuscht

ABIDJAN - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat das Scheitern der Weltklimakonferenz in der Türkei bedauert. "Das ist enttäuschend, gerade in einem Jahr, in dem, glaube ich, die Klimaveränderungen auch in Europa so deutlich geworden sind wie nie zuvor", sagte Steinmeier während seines Besuchs der Elfenbeinküste in Abidjan.

ROUNDUP: Union macht Druck bei Rente - SPD 'kompromissbereit'

BERLIN - Union und SPD ringen weiter um eine Lösung ihres Streits um die abschlagsfreie Frührente. SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf versicherte in Berlin zum Thema Rente: "Uns muss da niemand treiben." Es solle der SPD auch niemand Blockade vorwerfen.

Bundesregierung weist Söder-Vorstoß zu kalter Progression zurück

BERLIN - Die Bundesregierung weist den Vorstoß von CSU-Chef Markus Söder zum Ausgleich der kalten Progression zurück. Regierungssprecher Stefan Kornelius sagte in Berlin, auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) befürworte den Ausgleich der kalten Progression prinzipiell. Er ergänzte aber, die Debatten darüber seien im Zuge der Haushaltsberatungen geführt worden. Diese Beratungen seien abgeschlossen.

Rutte: Keine Einstimmigkeit zu Nato-Beitritt der Ukraine

BERLIN - Nato-Generalsekretär Mark Rutte hat ukrainischen Forderungen nach einer Aufnahme in das transatlantische Bündnis zum jetzigen Zeitpunkt eine Absage erteilt. Zwar gebe es für die Ukraine eine entsprechende Perspektive - doch derzeit gebe es in dieser Frage keine Einstimmigkeit unter den Nato-Mitgliedern, sagte Rutte bei der Jahrestagung der Parlamentarischen Versammlung der Nato in Berlin. Zugleich betonte er: "Wer Mitglied der Nato werden kann - darüber entscheidet allein die Nato. Da herrscht innerhalb der Allianz völlige Klarheit."

Medienberichte: Russland plant Atomwaffe im All



BRÜSSEL - Die Bundesregierung nimmt Berichte, nach denen Russland noch in diesem Jahr eine Atomwaffe per Satellit ins All schießen könnte, nach eigenen Angaben "sehr ernst". Eine "unmittelbare Bedrohung" bestehe aber momentan nicht, sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius in Berlin.

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ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

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