Die PKV-Versicherer wachsen, doch das ist nicht sofort mit wirtschaftlichem Erfolg gleichzusetzen. Das IVFP hat sein aktuelles Rating zur Unternehmensqualität in der privaten Krankenversicherung veröffentlicht. Sieben Versicherer erreichen die Bestnote. Welche können punkten? Die privaten Krankenversicherer verzeichnen deutlich höhere Beitragseinnahmen. Doch dies bedeutet nicht automatisch ein erfolgreicheres Versicherungsgeschäft, erklärt die Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH (IVFP) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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