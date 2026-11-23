Die Aktie von Dell Technologies erlebt am Montag ein spektakuläres Comeback und schießt im frühen US-Handel zeitweise um rund 19 Prozent nach oben. Nach einem dramatischen Kursverfall von etwa 51 Prozent seit dem Oktober-Hoch greifen Anleger bei dem KI-Profiteur plötzlich wieder zu. Doch schon am Dienstag steht eine entscheidende Bewährungsprobe bevor, die über die weitere Entwicklung der Aktie bestimmen könnte.Nach dem Absturz folgt die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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