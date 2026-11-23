Die Aktie von Dell Technologies erlebt am Montag ein spektakuläres Comeback und schießt im frühen US-Handel zeitweise um rund 19 Prozent nach oben. Nach einem dramatischen Kursverfall von etwa 51 Prozent seit dem Oktober-Hoch greifen Anleger bei dem KI-Profiteur plötzlich wieder zu. Doch schon am Dienstag steht eine entscheidende Bewährungsprobe bevor, die über die weitere Entwicklung der Aktie bestimmen könnte.Nach dem Absturz folgt die ...

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