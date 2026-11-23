Straubing (ots) -Wenn überall das Geld fehlt, muss man auch dort hinschauen, wo Widerstände programmiert sind. Etwa bei der Altersteilzeit. Wer sie nutzt, verdient meist besser als der Durchschnitt. Die Bertelsmann-Stiftung rechnet vor, dass höhere Hürden bis zu 110.000 Vollzeitstellen betreffen und dem Staat bis zu 2,8 Milliarden Euro im Jahr bringen könnten. Wer gesundheitlich angeschlagen ist oder Angehörige pflegt, verdient einen gleitenden Übergang. Ein geförderter Vorruhestand für Gutverdiener dagegen ist ein Luxus, den sich ein Land mit leeren Rentenkassen und unbesetzten Stellen nicht mehr leisten kann.Das wird Ärger geben, denn Altersteilzeit ist in vielen Betrieben beliebt. (...) Doch wer das Sozialsystem stabilisieren und trotzdem weiter Geld verteilen will, muss irgendwo kürzen.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/6396445