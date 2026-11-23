Die SFC Energy AG meldet einen neuen Auftrag aus Nordamerika. Ein führender kanadischer Pipelinebetreiber bestellt autarke Energiesysteme im Wert von rund 1,7 Millionen kanadischen Dollar. Die Brennstoffzellenlösungen sollen künftig abgelegene Ventilstationen einer bedeutenden Erdgaspipeline zuverlässig mit Strom versorgen. Für die SFC Energy Aktie ist der Auftrag ein positives Signal: Das Unternehmen gewinnt einen neuen Kunden im kanadischen Energiesektor und stärkt seine Position bei der Versorgung kritischer Infrastruktur. SFC Energy gewinnt neuen Großkunden in Kanada Der Brennstoffzellenspezialist ...

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