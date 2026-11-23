Vaduz (ots) -Die täglich wiederkehrenden Verkehrsüberlastungen auf dem Rheinübergang Vaduz-Sevelen erfordern eine wohlüberlegte, breit abgestützte und praktikable Lösung, die auch mit der Schweiz abgestimmt ist. Die Regierung hat am Montag, 23. November 2026, über die nächsten Schritte auf dem Weg zu einer solchen Lösung informiert.Ausgangspunkt der aktuellen Arbeiten sind die regelmässigen Verkehrsspitzen am Morgen in Richtung Liechtenstein und am Abend in Richtung Schweiz. Im Zentrum der laufenden Abklärungen steht ein vierspuriger Ausbau der südlichen Brücke bei gleichzeitiger Verlagerung des Fuss- und Veloverkehrs auf die nördlich gelegene Holzbrücke. Wesentliche Elemente dieses Vorprojekts sind zwei lichtsignalgesteuerte Knoten, ein möglichst geringer Landverbrauch, eine Erhöhung der Verkehrssicherheit sowie die Beschränkung der baulichen Massnahmen auf Schweizer Seite auf das notwendige Minimum.Die Vernehmlassung bei den Fachstellen in der Schweiz (Bundesamt für Strassen, Kanton St. Gallen) sowie weitere Prüfungen sollen bis Februar 2027 abgeschlossen werden. Nach Vorliegen der Rückmeldungen werden die weiteren Projektschritte und deren zeitlicher Ablauf festgelegt.Pressekontakt:Ministerium für Infrastruktur und BildungGeneralsekretariatT +423 236 60 08infrastruktur@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100943745