Ob im tiefen Straßentunnel, unter der Erde oder in Metallgehäusen: Moderne Funktechnik verliert an solchen Barrieren schnell die Verbindung. Für Signale aus abgeschotteten Räumen zweckentfremdete ein Team in Australien nun betagte Gebäudetechnik. Fünf Physiker der University of Queensland im australischen Brisbane haben erstmals eine digitale Botschaft allein über Schwankungen der Anziehungskraft gesendet. Sie übertrugen das englische Wort "Gravity" ...

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