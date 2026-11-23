Berlin (ots) -Catweazle, ein aus dem Mittelalter in die Neuzeit gelangter Zauberer, war in der gleichnamigen Kultserie aus den 70ern fasziniert vom "Elektrik-Trick" - es wurde hell oder dunkel, immer wenn er auf den Lichtschalter drückte. Das konnte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass seine eigenen Zaubereien nie klappten.Beim Weltklimagipfel COP 31 in Antalya fühlte man sich ein bisschen an Catweazle erinnert: Die türkische Präsidentschaft wartete mit einem Elektrifizierungsplan samt verbindlichem Ziel für höhere Stromanteile an der globalen Energieversorgung auf. Damit wollte man nicht nur sich selbst als Verhandlungsführer in ein gutes Licht rücken, sondern auch alle Widersprüche und Differenzen in der Klimadiplomatie wie mit einem Zauberspruch verschwinden lassen. Selbst die einflussreiche türkische Kohleindustrie konnte sich unter einer derartigen Klimapolitik wiederfinden.Doch eine große Zahl der Staatenvertreter wollte sich nicht auf so einen schmutzigen Deal einlassen und ließ die Klimakonferenz lieber platzen. Aus gutem Grund: Zwar braucht es Elektrifizierung mit Blick auf die Klimaziele, doch nur unter folgenden Prämissen, die in Antalya unter den Tisch zu fallen drohten: Ausstieg aus fossiler Energieerzeugung, Ausbau der Erneuerbaren und Anstrengungen beim Stromsparen. Darüber hinaus brauchen Entwicklungsländer erheblich mehr als die bisher von den Industriestaaten zugesagten Finanzhilfen, um die Elektrifizierung vorantreiben zu können. Letztlich hätte das türkische Vorhaben zu einer weiteren Aufweichung der Klimaziele samt Anerkennung des Überschreitens der Obergrenze für die Erderwärmung geführt, was für viele Staaten schlicht existenzbedrohend ist.Der Gipfel von 2009 in Kopenhagen hat gezeigt, dass ein Scheitern positive Wirkung erzeugen kann. Letztlich ebnete dies seinerzeit dem Pariser Klimaabkommen den Weg. Zu hoffen ist, dass der Eklat den nötigen Druck hervorruft, um bei der nächsten Konferenz in einem Jahr in Addis Abeba bessere Beschlüsse zu fassen. Deren Präsidentschaft dürfte mehr Interesse daran haben. Außerdem könnten die wirklich willigen Staaten in verschiedenen anderen Formaten eine ambitionierte Klimapolitik vorantreiben, die dem Ernst der Lage gerecht wird. Dabei gilt auch hier: Man muss von bloßen Beschlüssen zur Umsetzung kommen.Was von Antalya bleibt: Es braucht Anstrengungen auch auf anderer Ebene als den schwerfälligen, zur Einstimmigkeit verdammten UN-Klimakonferenzen. Außerdem haben viele Staaten klargemacht, dass sie sich mit den riesigen Lücken beim internationalen Klimaschutz nicht mehr abfinden wollen. Und schließlich sollten die Diplomaten verstanden haben, dass mit einem bloßen Elektrik-Trick dem immer katastrophaleren Klimawandel ganz gewiss nicht beizukommen ist.Pressekontakt:nd.DerTag / nd.DieWocheRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: nd.DerTag / nd.DieWoche, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59019/6396458