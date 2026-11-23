Frankfurt (ots) -Deutschland und die anderen EU-Staaten sollten sich an den eigenen Erfolgen orientieren. Trumps Ideen für Grönland haben sie dem US-Präsidenten gemeinsam und unmissverständlich ausgeredet. Auch bei den US-Strafzöllen waren sie einig.Nach den Warnungen der Geheimdienste über eine russische nukleare Aufrüstung des Weltraums sollten die Europäer auf Peking einwirken, dies mit Hilfe der chinesisch-russischen Beziehungen zu verhindern. Denn eine atomare Explosion im All ist eine Gefahr für alle Satelliten. Doch womöglich geht es Moskau gar nicht um eine reale Bedrohung. Es reicht, mit der Option die Gegner zu beschäftigen. Außerdem verunsichert es die Menschen in Europa, was pro-russische Kräfte für sich nutzen werden.Hilfreich wäre für die Europäer eine überzeugende Erzählung, die darüber hinaus geht, die Ukraine am Leben zu halten. Doch die Länder des alten Kontinents sind weit davon entfernt zu erklären, welche Ziele sie erreichen wollen. Auch hier fehlt eine überzeugende Strategie.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/10349/6396457