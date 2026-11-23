POTSDAM (dpa-AFX) - Trotz des Scheiterns der Weltklimakonferenz zeigt sich Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) überzeugt, dass Deutschland den Klimaschutz mit einer Abkehr von fossilen Energien vorantreiben wird. "Wir werden in Europa, in Deutschland ganz klar einen Klimaschutzkurs weiterfahren, aber einen, der vor allen Dingen uns unabhängig macht von Öl und Gas, weil damit sind wir erpressbar und extrem auch volatil in unserer Wirtschaftsleistung", sagte Schneider am Rande einer Veranstaltung in Potsdam.

Trotz zweiwöchiger Verhandlungen hat sich die längste Weltklimakonferenz aller Zeiten in der Türkei nicht auf eine Abschlusserklärung einigen können. Mehrere Staaten lehnten im Plenum den von der türkisch-australischen Konferenzleitung vorgelegten "Antalya-Pakt" ab - auch die EU.

Minister: Konferenz mit mehr Substanz



Schneider kann sich für die Weltklimakonferenz ein anderes Format vorstellen. "Grundsätzlich brauche ich nicht so viele Menschen insgesamt dort. Sondern ich brauche die jeweiligen Entscheider, mit denen ich verhandle und auch entscheide." Der Minister sprach davon, er wolle "weniger eine Präsidentschaft mit Show, mehr mit Substanz".

Auch Deutschland hielt den Abschlusstext nicht für zustimmungsfähig. Schneider sagte, es sei "wichtig" gewesen, dass die Europäer gemeinsam mit den Inselstaaten und auch den südamerikanischen Ländern keine Klimakonferenzbeschlüsse gefasst hätten, die zurückfallen hinter Beschlüsse aus vergangenen Jahren.

Die Bundesregierung machte Ölstaaten wie Saudi-Arabien und Russland wegen ihres Agierens auf der Weltklimakonferenz in der Türkei Vorwürfe. Schneider sagte, einstimmige Beschlüsse, "wenn man Russland als Partner mit am Tisch hat", seien derzeit sehr schwierig.

Schneider sieht auch Lichtblicke



Das Scheitern einer Abschlusserklärung bezeichnete der Minister zwar als "bitteren Moment". "Aber wo Schatten ist, ist immer auch Licht", meinte Schneider. Es seien viele Verabredungen von rund 30 Ländern getroffen worden, die sich entschieden hätten, aus der fossilen Energienutzung auszusteigen. "Das gab es vorher nicht."/mow/DP/stk