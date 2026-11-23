Der Kupferpreis ist kräftig eingebrochen. Doch UBS und Goldman Sachs erwarten für 2027 eine Rallye. Eine neue Studie warnt sogar vor einer gewaltigen Versorgungslücke. Steht Kupfer vor einem Comeback? Der Kupferpreis befindet sich auf Talfahrt. Innerhalb eines Monats hat das Industriemetall zeitweise fast 15 Prozent verloren. Vom Rekordhoch im September beträgt der Rückgang rund 20 Prozent. Sorgen um Chinas Wirtschaft, steigende US-Zinsen und Zweifel am KI-Boom belasten die Notierungen. ...

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