NEW YORK (dpa-AFX) - Die Rückkehr von Jensen Huang auf den Chefposten des US-Chipherstellers Nvidia hat für Euphorie an den Techbörsen gesorgt und die Kurse der als sicher geltenden Staatsanleihen etwas belastet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatspapiere (T-Note-Future) fiel um 0,25 Prozent auf 106,58 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe lag bei 4,94 Prozent.

Der US-Chipkonzern Nvidia holte seinen Mitbegründer Jensen Huang an die Spitze des Unternehmens zurück. Mit sofortiger Wirkung solle er wieder die Aufgaben als Präsident und Firmenchef übernehmen, teilte Nvidia mit. Dies löste eine deutliche Aktienmarkterholung in den USA aus. US-Anleihen gerieten unter Druck. Die Festverzinslichen machten jedoch einen Teil ihrer Verluste wieder wett. An den vergangenen Tagen hatte die Unsicherheit im US-Technologiesektor die Anleihekurse gestützt./jsl/mis