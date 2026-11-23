Osnabrück/Berlin (ots) -Die 31. Weltklimakonferenz (COP31) ist am 22. November in Antalya ohne gemeinsame Abschlusserklärung zu Ende gegangen, erstmals seit der Klimakonferenz in Kopenhagen 2009. Für die Kinderrechtsorganisation Terre des Hommes ist das ein klares politisches Versagen: Die Klimakrise kann nur durch Zusammenarbeit aller Staaten gelingen. Dazu muss jede Regierung beitragen, wo sie gefordert ist, ob bei fossilen Energien oder Klimafinanzierung."Die COP31 hat keine Abschlusserklärung verabschiedet, weil Regierungen sich nicht auf eine Abkehr von fossiler Energie einigen konnten und die EU Gelder für die Anpassung an den Klimawandel und die Investitionen in erneuerbare Energien blockierte", erklärt Jonas Schubert, Advocacy-Referent von Terre des Hommes. "Den größten Schaden trägt die junge Generation. Millionen Kinder leiden schon jetzt unter Hitzestress, Wasserknappheit und Überflutungen. Die Erkenntnis muss jetzt lauten: Wir brauchen mehr Stimmen in diesem Prozess, die sich für Kinderrechte einsetzen."Kein Durchbruch beim KlimaschutzDer von der COP-Präsidentschaft vorgelegte Entwurf einer Abschlusserklärung erwähnte fossile Energien nicht. Deutschland, die EU, das Vereinigte Königreich, Panama sowie Staaten aus dem Pazifik und Lateinamerika lehnten den Text deshalb ab. Eine Einigung kam nicht zustande.Zudem gab es keine verbindliche Grundlage für eine deutliche Steigerung der Klimafinanzierung. Dabei sind gerade die Mittel für die Anpassung an den Klimawandel und den Übergang zu erneuerbaren Energien, der niemanden zurücklässt, entscheidend: Sie helfen Ländern und Gemeinschaften, sich an Dürren, Überschwemmungen und andere Klimafolgen anzupassen - und schützen insbesondere Kinder.Klimaschutz braucht Bildung und jugendliches EngagementKlimaschutz geht nur mit Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. Doch selbst eine unverfängliche Entscheidung über den gemeinsamen Aktionsplan für Klimabildung und Klimabeteiligung (Action for Climate Empowerment, ACE) scheiterte in Antalya. Nach zwei Wochen intensiver Verhandlungen wurde der Entwurf dazu blockiert, obwohl er wichtige Fortschritte für Kinder enthielt: den Zugang zu Bildung und das Recht auf eine gesunde Umwelt.Terre des Hommes war mit einer Delegation von Kindern und jungen Menschen aus dem Children and Youth Environmental Rights LAB in Antalya präsent. Die Delegation nahm an einer offiziellen Veranstaltung mit der Children's Rights Climate Coalition teil, gestaltete Veranstaltungen im Children and Youth Pavilion und im Deutschen Pavillon und war teilweise direkt bei den ACE-Verhandlungen vertreten. Zudem stellte Terre des Hommes ein Politikpapier mit Stimmen und Forderungen von Kindern vor.EU muss vorangehen"Der Kampf für Kinderrechte und eine lebenswerte Zukunft endet nicht mit der COP", so Schubert. "Deutschland und die EU müssen jetzt selbst vorangehen: Klimafinanzierung und Anpassung an den Klimawandel stärken, fossile Energien konsequent vom Tisch nehmen und das Recht auf eine gesunde Umwelt in Europa verankern."Terre des Hommes schützt Kinder vor Gewalt, Ausbeutung und den Folgen von Krieg, Vertreibung und Umweltzerstörung. Gemeinsam mit lokalen Partnerorganisationen fördert Terre des Hommes nachhaltige Projekte in mehr als 40 Ländern und leistet humanitäre Hilfe. Junge Menschen weltweit sowie Mitglieder in Deutschland setzen sich für Kinderrechte ein. Die Kinderrechtsorganisation agiert dabei unabhängig von Regierungen, Wirtschaft, Religionsgemeinschaften und Parteien.Pressekontakt:Verantwortlich:Terre des Hommes - starke Kinder - gerechte Welt--------------------------Rückfragen und Interviews:Esther Yungsung Lisa RüdenTel. 030-166385368 oder 0171-6729748E-Mail: e.rueden@tdh.deOriginal-Content von: Terre des Hommes Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9646/6396464