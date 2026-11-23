Mit einer Kursexplosion meldet sich die CoreWeave-Aktie zum Wochenauftakt zurück. Nach den dramatischen Verlusten der Vorwoche schossen die Papiere des KI-Cloud-Spezialisten am Montag zur Eröffnung um rund +29% nach oben und erreichten zwischenzeitlich sogar 51,90 US$. Erst am Freitag hatte ich unter der Headline "Zurück auf IPO-Niveau" vor einer Fortsetzung der Korrektur bis 38,49 und möglicherweise sogar 33,52 US$ gewarnt. Daran ändert der heutige ...

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