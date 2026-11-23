Barclays hat Brenntag bei einem Kursziel von 57 Euro von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Analyst Anil Shenoy sieht bei dem Chemikalienhändler Normalisierungsrisiken bei den Gewinnen im kommenden Jahr, während er bei IMCD und Azelis die besten Chancen in der Branche sieht. Stellt sich die Frage: Wie stark wiegt diese relative Abstufung für Brenntag-Aktionäre? Barclays setzt auf Konkurrenten Analyst Anil Shenoy sieht die europäischen Chemikalienhändler ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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