Der jüngste Optimismus rund um die Deutsche Telekom-Aktie ist bereits wieder einer gewissen Ernüchterung gewichen. Erst vor einer Woche hatte ich unter der Headline "Die Bullen sind erwacht" auf die erfolgreiche Rückeroberung wichtiger Widerstände hingewiesen und anschließend einen Anstieg bis 28,11 beziehungsweise 29,44 € favorisiert. Doch statt der erhofften Fortsetzung der Erholung folgten erneute Gewinnmitnahmen, die den DAX-Titel zurück an die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de